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Για δεύτερη φορά φέτος, τραπεζίτες και δικηγόροι της Wall Street έλαβαν τεράστια αμοιβή από μια αρχική δημόσια προσφορά , αυτη της Anthropic που έσπασε κάθε ρεκόρ. Και για δεύτερη φορά φέτος, ορισμένοι από αυτούς εξέφρασαν ιδιωτικά παράπονα για το γεγονός ότι η διαδικασία ήταν γεμάτη περιπλοκές και δεν έμοιαζε με καμία άλλη στην οποία είχαν εργαστεί στο παρελθόν.

Με την αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο, στην οποία οι τράπεζες κέρδισαν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε αμοιβές, οι τραπεζίτες εκνευρίστηκαν από το πόσο αυστηρά η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ιλον Μασκ ήλεγχε τη διαδικασία -που διήρκεσε μήνες- και διατηρούσε εμπιστευτικές τις οικονομικές και άλλες πληροφορίες, δυσκολεύοντας τους συμβούλους να κάνουν τη δουλειά τους.

Στην περίπτωση της δημόσιας προσφοράς της SpaceX, άτομα που ήταν κοντά στη διαδικασία ανέφεραν ότι η ομάδα του Μασκ επέβαλε τους όρους σε κάθε στάδιο.

Καθώς η δημόσια εγγραφή της Anthropic , γνωστή εσωτερικά ως «Project Lantern», επισκίασε την SpaceX την Πέμπτη και οι τραπεζίτες αποκόμισαν προμήθειες ύψους άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, αρκετά άτομα που είχαν γνώση της διαδικασίας ανέφεραν μια σειρά προβλημάτων που επληξαν τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής: ένα συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα, που επηρεάστηκε από αλλαγές της τελευταίας στιγμής και καθυστερήσεις στην κοινοποίηση των οικονομικών προβλέψεων· βιαστικές εγκρίσεις εγγράφων· καθώς και εξαιρετικά ασυνήθιστοι περιορισμοί για τους τραπεζίτες και ανησυχίες για διαρροές — ειδικά αφού το Reuters δημοσίευσε πολλές λεπτομέρειες από ένα προσχέδιο της αίτησης εισαγωγής στο χρηματιστήριο εβδομάδες πριν αυτή δημοσιοποιηθεί.

Η Anthropic έχει το… πάνω χέρι

Η Anthropic, για παράδειγμα, έδωσε οδηγίες σε ορισμένους από τους 22 αναδόχους της δημόσιας προσφοράς να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζιτών που εργάζονται στη συναλλαγή σε τέσσερις, ζητώντας από τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι θα πρόκειται για ανώτερα στελέχη, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα, αναφερει σε αποκλειστικό θέμα το Reuters. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς ανέφερε ότι ο περιορισμός πιθανότατα προήλθε από τον φόβο διαρροής πληροφοριών και ότι οι τράπεζες βρήκαν τρόπο να τον παρακάμψουν ούτως ή άλλως.

Πίσω από αυτά τα παράπονα κρύβεται μια νέα δυναμική εξουσίας μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας και της Wall Street. Εταιρείες όπως η SpaceX, η Anthropic — και ενδεχομένως και η OpenAI στο μέλλον — έχουν αποκτήσει τεράστια εξουσία, καθώς το μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια ξέφρενη ζήτηση για τις μετοχές τους, και την αξιοποιούν για να κάνουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο. Αυτό ενοχλεί ορισμένους τραπεζίτες. Ωστόσο, οι τράπεζες και οι επενδυτές φαίνεται να μην έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν το παιχνίδι.

«Αυτές οι εταιρείες είχαν σίγουρα κάποια ισχύ στην αγορά ώστε να δηλώσουν στους διαμεσολαβητές ότι τα πράγματα δεν θα συνεχίσουν ως συνήθως», δήλωσε ο Τζέι Ρίτερ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα που ειδικεύεται στην έρευνα για τις δημόσιες προσφορές μετοχών (IPO). «Ωστόσο, υποψιάζομαι ότι οι μεγάλες εταιρείες της Γουόλ Στριτ θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως συνήθως για όλες τις περιπτώσεις, εκτός ίσως από την OpenAI (μετά από αυτές τις δύο συναλλαγές)».

Ο Ritter πρόσθεσε ότι τόσο η SpaceX όσο και η Anthropic είχαν διαπραγματευτεί να μην καταβάλουν τίποτα στους διαμεσολαβητές για τις επιπλέον μετοχές που πωλήθηκαν μέσω της επιλογής «greenshoe». «Δεν νομίζω ότι οι περισσότερες εταιρείες θα είναι σε θέση να απαιτήσουν μηδενικό περιθώριο κέρδους για τις μετοχές υπερκάλυψης», είπε.

Η Anthropic, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley , οι δύο κύριοι διαμεσολαβητές στις δύο δημόσιες προσφορές, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η SpaceX και η OpenAI δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Τόσο η SpaceX όσο και η Anthropic έκαναν επιτυχημένη είσοδο στο χρηματιστήριο, συγκεντρώνοντας ρεκόρ κεφαλαίων, και οι μετοχές τους σημείωσαν αρχικά άνοδο. Ένα βασικό μέρος της εργασίας των διαμεσολαβητών είναι η προώθηση των τίτλων. Χάρη στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, η πώληση ήταν εύκολη — και οι δύο εταιρείες είχαν βιβλία παραγγελιών με υπερκάλυψη πολλές φορές.

Μετά από μια αρχική ραγδαία άνοδο των μετοχών, οι πορείες των δύο μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αποκλίνουν.

Η SpaceX έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο μετά την εισαγωγή της, στα 201,80 δολάρια, στις 16 Ιουνίου, πριν υποχωρήσει κάτω από την τιμή των 135 δολαρίων της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) για πρώτη φορά στα μέσα Ιουλίου. Οι μετοχές της Anthropic έκλεισαν με πτώση 8,5% την Παρασκευή, μετά από άνοδο 17% την πρώτη ημέρα, καθώς η δραματική κατάρρευση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι ακόμη και μια εισαγωγή-ρεκόρ δεν μπόρεσε να διαλύσει τη μελαγχολία που επικρατεί στον κλάδο.

Ασυνήθιστες ρήτρες

Στην περίπτωση της δημόσιας προσφοράς της SpaceX, άτομα που ήταν κοντά στη διαδικασία ανέφεραν ότι η ομάδα του Μασκ επέβαλε τους όρους σε κάθε στάδιο. Η ομάδα του έδωσε οδηγίες στις μεγαλύτερες και ισχυρότερες τράπεζες των ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και Morgan Stanley — για το πώς να προωθήσουν τις μετοχές της SpaceX και σε ποιους.

Ενημέρωσε ακομα ορισμένες τράπεζες για τα συγκεκριμένα μεγέθη εντολών που έπρεπε να «καλύψουν» — σε ορισμένες περιπτώσεις μερικά δισεκατομμύρια δολάρια — και τους έδωσε οδηγίες σχετικά με τους τύπους επενδυτών που έπρεπε να προσελκύσουν. Οι τράπεζες συμφώνησαν να αναλάβουν την εγγύηση της δημόσιας προσφοράς χωρίς να τους γνωστοποιηθεί το ποσό που θα λάμβαναν, ανέφεραν οι πηγές.

Το υποκείμενο ρεύμα που διαπερνούσε τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς της Anthropic ήταν αυτό που αρκετοί από όσους μίλησαν στο Reuters ερμήνευσαν ως αίσθημα ακραίας προσοχής.

Σύμφωνα με τις πηγές, η Anthropic ζήτησε από ορισμένα ανώτερα στελέχη των τραπεζών που εργάζονταν για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της να υπογράψουν νομικά έγγραφα που απαγορεύουν στα βασικά μέλη της ομάδας της συναλλαγής να συνεργαστούν με ανταγωνιστικές εταιρείες, όπως οι OpenAI, Cursor, DeepSeek και Hugging Face, για έξι μήνες μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Οι τράπεζες διαχειρίζονται συστηματικά τις συγκρούσεις συμφερόντων και προστατεύουν το απόρρητο των πελατών. Ωστόσο, τραπεζίτες και δικηγόροι ανέφεραν ότι είναι σπάνιο μια IPO να επιβάλλει τόσο ευρεία αποκλειστικότητα, ιδίως σε μεμονωμένους τραπεζίτες.

Σε προηγούμενες IPO όπου ανταγωνίζονταν άμεσα μεταξύ τους εταιρείες, όπως αυτές των ανταγωνιστών στον τομέα της μεταφοράς επιβατών Uber και Lyft , ή των εταιρειών ακινήτων Trulia και Zillow, οι τράπεζες μπορούσαν απλά να διαλέξουν πλευρά, εν μέρει επειδή οι συναλλαγές ήταν μικρότερες και απαιτούσαν λιγότερες τράπεζες.

Η Anthropic, αντίθετα, χρειαζόταν ένα ευρύ κονσόρτσιουμ για να συγκεντρώσει το τεράστιο ποσό κεφαλαίου που επιδίωκε. Αυτό, σύμφωνα με ορισμένους από τους ερωτηθέντες, εξηγούσε γιατί η Anthropic επεδίωξε να δεσμεύσει μεμονωμένους τραπεζίτες με αυτούς τους περιορισμούς.

Ένας τραπεζίτης που αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία ανέφερε ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν άτομα που θα μπορούσαν να υποσχεθούν να μην καλύπτουν ενεργά ή να μην συνεργάζονται με τους ανταγωνιστές της Anthropic, ειδικά καθώς αρκετές από αυτές τις εταιρείες επιδιώκουν τις δικές τους αρχικές ή δευτερογενείς προσφορές.