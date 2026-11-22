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Στο πώς θα φτάσει η ανάπτυξη του προϋπολογισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι «η πρώτη πρόβλεψη δημιουργεί προσδοκίες».

Όπως σημειώνει το ΕΒΕΠ, «ο κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει για το 2027 ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,8%. Για τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο, η πρώτη πρόβλεψη δημιουργεί προσδοκίες. Η δεύτερη, προειδοποιεί ότι οι τιμές θα συνεχίσουν για πέμπτη χρονιά να αυξάνονται. Καθοριστική για την πορεία της αγοράς είναι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που όμως θα παραμείνει ασθενής με μικρή αύξηση 1,5%. Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει το πακέτο ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων ύψους 2,28 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπει αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 128,5% του ΑΕΠ το οποίο θα ανέλθει στα 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Η ανάπτυξη της οικονομίας για μια μικρομεσαία επιχείρηση, αποκτά νόημα όταν, αφού πληρώσει μισθούς, ενέργεια, προμηθευτές, άμεσους και έμμεσους φόρους, διαθέτει ακόμη τη ρευστότητα για την επόμενη παραγγελία, μια πρόσληψη ή την ανανέωση του εξοπλισμού της. Γι’ αυτό το ΕΒΕΠ αναμένει να επανεξεταστεί η μείωση της προκαταβολής φόρου και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Αττική, από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, που προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 2,4%, φθάνοντας τα 77,95 δισ. ευρώ. Επίσης προσδοκά τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 0,5% και για τους εργοδότες, από την αύξηση μισθών και απασχόλησης. Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις πετυχαίνει όταν επιτρέπει στον επαγγελματία να εξυπηρετεί ταυτόχρονα παλιές οφειλές και τρέχουσες υποχρεώσεις.

Οι επενδύσεις, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% και να φθάσουν στο 19,8% του ΑΕΠ το 2027, ενώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς το ΤΑΑ, ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ και συνεχίζεται η υλοποίηση συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων ύψους 29,3 δισ. ευρώ. Στον Πειραιά, η απόδοση κάθε δημόσιας επένδυσης μετριέται και στον χρόνο που χρειάζεται ένα προϊόν για να φτάσει από το εργοστάσιο στο πλοίο και ο επιβάτης στον νησιωτικό προορισμό του. Καλύτερες συνδέσεις του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μειώνουν τις καθυστερήσεις για τον εξαγωγέα. Κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση επιτρέπουν σε ένα ναυπηγείο, κατασκευαστή ή μια εξαγωγική επιχείρηση να διεκδικήσει την επόμενη παραγγελία με ανταγωνιστικότερο κόστος.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν το 2027 κατά 3,1% και οι τουριστικές εισπράξεις κατά 5,9%, ενώ οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να κινούνται με ταχύτερο ρυθμό 4%. Οι φοροαπαλλαγές που καταγράφονται στην Εκθεση Φορολογικών Δαπανών 2027 ανέρχονται σε 1.339 αυξημένες κατά 103 με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος τους να φθάνει τα 26,29 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,9% ή 3,41 δισ. ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, αναμένεται το 2027 να μειωθούν σε 85,78 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται στο 3,2% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,1% το επόμενο έτος.

Τέλος, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετο κονδύλι 200 εκατ. ευρώ. για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ενεργειακών πιέσεων τους πρώτους μήνες του 2027. Η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9% με προοπτική για νέες, σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι αμοιβές των μισθωτών προβλέπεται να αυξηθούν 3,9% και των συντάξεων 2,9%. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, επιδρώντας με αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, συν το επίδομα γιορτών 500 ευρώ από τα Χριστούγεννα του 2027».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Σε μια χρονιά με έντονο προεκλογικό ενδιαφέρον, οι οικονομικές εξαγγελίες και οι δημοσιονομικές προβλέψεις του προυπολογισμού αποκτούν αναπόφευκτα και πολιτική διάσταση. Όμως ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί εργαλείο προεκλογικών υποσχέσεων και επικοινωνιακών εντυπώσεων. Όλοι γνωρίζουμε πως πίσω από τους αισιόδοξους αριθμούς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και, κυρίως, για την καθημερινότητα των πολιτών. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, η ακριβή ενέργεια και το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει νοικοκυριά και εντείνει την οικονομική ανασφάλεια των ΜμΕ. Η δημοσιονομική σταθερότητα έχει αξία για την υγιή επιχειρηματικότητα που σχεδιάζει σε βάθος χρόνου. Η επιτυχία του Προϋπολογισμού θα κριθεί και από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν μετά το τέλος της χρονιάς, να επενδύουν, να εξάγουν, να έχουν κέρδη και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία».