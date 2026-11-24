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Έχοντας διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο μοντέλο καταστήματος, το οποίο είναι εύχρηστο στον καταναλωτή και παράλληλα ανθεκτικό στο ισχυρό ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά, η οικογενειακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ της οικογένειας Γούλα, μέχρι τώρα – τουλάχιστον! – έχει κατορθώσει να βελτιώνει κάθε χρόνο τις πωλήσεις της με αξιόλογη κερδοφορία. Και μάλιστα στην επέκταση του δικτύου της η Αττική κατέχει πρωτεύοντα ρόλο – ήδη διαθέτει τρία καταστήματα, δύο στο κέντρο της Αθήνας και ένα στις Αχαρνές – μία εξαιρετικά δύσκολη αγορά. Και σκοπεύει να δημιουργήσει ακόμη ένα.

Η ανάπτυξη της Discount Markt

Μιλώντας προς τον ΟΤ ο κ. Αλέξανδρος Γούλας, μέλος της διοίκησης της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, στην οποία ανήκει η αλυσίδα καταστημάτων Discount Markt, ανέφερε πως ήδη η εταιρεία στη διάρκεια του 2026 «τρέχει» με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5% και υπολογίζεται ότι φέτος οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν περί τα 230 εκατ. ευρώ έναντι 219 εκατ. ευρώ το 2025.

Διαθέτει 94 καταστήματα – φέτος έκλεισε τρία καταστήματα, λόγω μη συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες τους – και σκοπεύει να ανοίξει ένα ακόμη στην Αττική ως το τέλος του χρόνου, ένα στη Θήβα, ίσως μέσα στο Δεκέμβριο και ακόμη δύο στη Βόρειο Ελλάδα εντός του 2027. Η δραστηριότητα της διατηρείται κερδοφόρα – πέρυσι τα μετά από φόρους κέρδη της, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, ήταν 10 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 4 εκατ. ευρώ ήταν έκτακτα και τα οργανικά της ήταν 6 εκατ. ευρώ.

Το λιτό κωδικολόγιο

Αν και ο τίτλος των καταστημάτων – «discount» – παραπέμπουν σε discount stores αλυσίδα, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, η επωνυμία έχει να κάνει με το θέμα των χαμηλών τιμών. Το κωδικολόγιο των καταστημάτων της είναι περιορισμένο – διαθέτει περί τους 3.500 κωδικούς προϊόντων – εκτός από φρέσκα προϊόντα και επί ζυγίω – από τους οποίους τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα επώνυμα προϊόντα που όμως εισάγει η ίδια η εταιρεία και διακινούνται μόνο από τα καταστήματα της, είναι το 45%, δηλαδή περίπου 1.600 προιόντα και τα υπόλοιπα είναι επώνυμα.

Όπως εξηγεί ο κ. Γούλας ο περιορισμένος αριθμός κωδικών – έναντι του ανταγωνισμού – παρέχει την ευκολία στον καταναλωτή να κάνει γρήγορα τις αγορές του. Αυτό είναι και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστήματος, το οποίο δοκιμάστηκε στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά της Βορείου Ελλάδος, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, απέδωσε και ξεκίνησε την ανάπτυξη του και σε άλλες περιοχές. Τα περισσότερα καταστήματα είναι επί ενοικίω αν και διαθέτει ένα ορισμένο αριθμό ιδιόκτητων. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι μικρά καταστήματα, διαθέτει ένα αριθμό μικρών σούπερ μάρκετ και ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ άνω των 1.000 τμ.