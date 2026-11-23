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Εν όψει των χριστουγεννιάτικων αγορών, των δώρων και των εορταστικών τραπεζιών, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Η Black Friday πέφτει φέτος στις 27 Νοεμβρίου. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ενώ την επόμενη μέρα, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, είναι η Cyber Monday.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής λειτουργίας της αγοράς, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα καταστήματα τις Κυριακές

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει ή θα παραμείνει κλειστή.

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.