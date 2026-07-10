EasyJet: Η Apollo εκτόπισε την Castlelake για να κλείσει συμφωνία 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών για την αγορά της

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Σε συμφωνία για την αγορά της EasyJet κατέληξε η Apollo έναντι 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών, υπερισχύοντας της προσφοράς για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου από τον αμερικανικό ιδιωτικό πιστωτικό όμιλο Castlelake.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η easyJet δήλωσε ότι κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία για μια προσφορά στις 7,15 λίρες ανά μετοχή και ότι το διοικητικό της συμβούλιο έτεινε να προτείνει τη συμφωνία στους μετόχους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που άλλαξε τα αεροπορικά ήθη και η οποία εισήλθε στην αγορά του Λονδίνου το 2000, επρόκειτο να πραγματοποιήσει έξοδο από το χρηματιστήριο σε μια συμφωνία 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών με τον αμερικανικό ιδιωτικό πιστωτικό όμιλο Castlelake. Ο αμερικανικός όμιλος είχε προθεσμία μέχρι τις 3 Αυγούστου για να υποβάλει επίσημη προσφορά.

«Η προτεινόμενη προσφορά μετρητών προσφέρει ένα ανώτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους της easyJet, παρέχοντας υψηλότερη χρηματική αξία από την τελευταία πρόταση της Castlelake των 6,90 λιρών ανά μετοχή της easyJet», ανακοίνωσε η easyJet.

Η μετοχή της EasyJet σημείωσε άνοδο την Παρασκευή, αφότου ο αερομεταφορέας χαμηλού κόστους δήλωσε ότι εξετάζει την προσφορά εξαγοράς της Apollo Global Management. Η μετοχή που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου διαπραγματευόταν τελευταία φορά με 13,2% υψηλότερα. Έκλεισε στις 5,88 λίρες την Πέμπτη, αφού είχε υποχωρήσει κατά 0,5% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Από την αρχή του έτους, οι μετοχές έχουν αυξηθεί κατά 15,2%.

Οι προσφορές της Castlelake που απέρριψε η Easyjet

Η easyJet απέρριψε τέσσερις προσφορές της Castlelake κρίνοντας ότι υποτιμούσαν την αξία της επιχείρησης, αλλά τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει συνομιλίες καθώς αναζητούσε μια πιο ελκυστική προσφορά. Οι επενδυτές της easyjet είχαν δηλώσει προηγουμένως στους FT ότι ανέμεναν από το διοικητικό συμβούλιο της αεροπορικής εταιρείας να συνεργαστεί με την Castlelake στην τιμή των 7 λιρών ανά μετοχή.

Την Κυριακή, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για μια προσφορά μετρητών από την Castlelake ύψους 6,90 λιρών ανά μετοχή, αποτιμώντας τα ίδια κεφάλαια της αεροπορικής εταιρείας σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια λίρες σε πλήρως αραιωμένη βάση, δηλαδή υπολογίζοντας την ιδιοκτησία ή την αποτίμησή της με την υπόθεση ότι όλα τα πιθανά ίδια κεφάλαια -όπως δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, δικαιώματα αγοράς, μετατρέψιμα ομόλογα και μη εκδοθείσες μετοχές του συνόλου των εργαζομένων- έχουν ήδη μετατραπεί σε κοινές μετοχές.

Με ένα δίκτυο χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης σε κορυφαία ευρωπαϊκά αεροδρόμια και ένα μεγάλο βιβλίο παραγγελιών αεροσκαφών Airbus, η easyJet θεωρείται εδώ και καιρό ως πιθανός στόχος εξαγοράς.

Ιδρύθηκε ως μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους στην British Airways, το δίκτυο της αεροπορικής εταιρείας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η easyJet ηγήθηκε ενός κύματος που μεταμόρφωσε τις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας στις οικογένειες στη Βρετανία φθηνότερες διακοπές στο εξωτερικό — μια κίνηση που άνοιξε νέους ηπειρωτικούς προορισμούς και επιτάχυνε την παρακμή των κάποτε ακμάζοντων βρετανικών παραθαλάσσιων προορισμών.

Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της δυσκολεύεται να ανακάμψει από τότε που η πανδημία του κορονοϊού καθήλωσε τις αερομεταφορές το 2020 και υστερεί τόσο σε σχέση με την ανταγωνιστική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair όσο και σε σχέση με την IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways.