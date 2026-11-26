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Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών που προκάλεσε το χθεσινό διεθνές sell-off.

Η αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τις επιπτώσεις των νέων αμερικανικών δασμών, η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων και η απουσία της Wall Street λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών επέτρεψαν στους αγοραστές να ανακτήσουν τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,83%, στις 637,5 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 2,04%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,75%, στις 10.609,3 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 2,14%, στις 25.231,42 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,61%, στις 8.108,74 μονάδες.

Στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος συνέβαλαν και τα νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία έδειξαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή βελτίωση τον Δεκέμβριο, ενώ η απασχόληση στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 1,2% το τρίτο τρίμηνο.

Η ΕΚΤ

Ενδιαφέρον προκάλεσε επίσης δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, φέρεται να εξασφαλίζει στήριξη για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία αποτυπώνουν τον προβληματισμό των αξιωματούχων της για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της νέας ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσαν σημαντική επιδείνωση των συνθηκών στην ενεργειακή αγορά σε σχέση με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά, η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε αισθητή ανοδική μετατόπιση της καμπύλης των προθεσμιακών τιμών του πετρελαίου σε σχέση με το βασικό σενάριο των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου, με τις βραχυπρόθεσμες τιμές να υπερβαίνουν ακόμη και τα επίπεδα του δυσμενούς σεναρίου.

Παρά την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και την επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, οι προσδοκίες των αγορών για την πορεία των επιτοκίων παρέμειναν κοντά στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίμησαν επίσης ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου έχουν προσφέρει στην κεντρική τράπεζα μεγαλύτερα περιθώρια χειρισμών στο σημερινό περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επιτρέποντάς της να αξιολογήσει τις νέες εξελίξεις και τους κινδύνους ενόψει της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι χρηματαγορές αποδίδουν πιθανότητα περίπου 90% στο ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα.

Τα μάκρο

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στη Γερμανία, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης των GfK και NIM αναμένεται να βελτιωθεί στις -30,2 μονάδες τον Δεκέμβριο, από -30,9 μονάδες τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι προσδοκίες των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας επιδεινώθηκαν, διακόπτοντας έξι διαδοχικούς μήνες βελτίωσης.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τη Γαλλία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι τιμές παραγωγού στη γαλλική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 8,3% τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές των προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην εγχώρια αγορά να καταγράφουν ετήσια άνοδο 99%.