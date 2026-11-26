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Να μειώσει τους φόρους επί των τόκων των καταθέσεων σε λίρες σχεδιάζει η Τουρκία, προκειμένου να στηρίξει τη ζήτηση για το νόμισμα, μετά από απότομη μείωση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να οριστικοποιήσει την απόφασή του σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους εντός των επόμενων ημερών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, ενώ ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις καταθέσεις σε λίρες, ο οποίος κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 10% και 17,5% ενδέχεται να παραμείνει αμετάβλητος.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει επίσης ένα ξεχωριστό μέτρο για την επιβολή παρακρατούμενου φόρου σε ομόλογα σε λίρες που εκδίδονται από την κυβέρνηση, αν και το ζήτημα βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και η λήψη οριστικής απόφασης απέχει ακόμη πολύ, ανέφεραν οι πηγές.

Μια ενδεχόμενη απόφαση για τη μείωση της φορολογίας επί των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ετήσιων κρατικών εσόδων ύψους περίπου 130 δισ. λιρών (2,57 δισ. δολαρίων), ανάλογα με το ύψος της τελικής περικοπής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η στήριξη στη λίρα

Οι συζητήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της μείωσης των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι τα καθαρά διαθέσιμα της νομισματικής αρχής προσαρμοσμένα για υποχρεώσεις όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (swaps) έχουν μειωθεί κατά περίπου 43 δισ. δολάρια από τις 11 Σεπτεμβρίου, μια περίοδο κατά την οποία οι τουρκικές χρηματοπιστωτικές αγορές κλονίστηκαν από την εκδήλωση κρίσης στον κλάδο των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται επαρκή συναλλαγματικά διαθέσιμα ώστε να διατηρήσει τη λίρα σε πορεία ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, γεγονός που συμβάλλει στην επιβράδυνση των αυξήσεων στις τιμές. Η λίρα έχει απολέσει περίπου το 15% της αξίας της έναντι του δολαρίου κατά το τελευταίο έτος, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός κινείται λίγο κάτω από το 30%.

Ο διοικητής Φατίχ Καραχάν άφησε να εννοηθεί, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι θα μπορούσαν να επιστρατευτούν φορολογικά μέτρα για τη στήριξη του νομίσματος.

«Εάν προκύψει ανάγκη στήριξης της ζήτησης για την τουρκική λίρα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μακροπροληπτικά εργαλεία και τα εργαλεία ρευστότητάς μας, καθώς και το βασικό μας μέσο, ​​το επιτόκιο πολιτικής» δήλωσε ο κ. Καραχάν σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη Δευτέρα.

«Στο πλαίσιο ενός συντονισμού, θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν και άλλα μέτρα για τη στήριξη της λίρας, όπως προσαρμογές στους παρακρατούμενους φόρους», πρόσθεσε.