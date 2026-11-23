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Η ανάδειξη της ποικιλιακής ταυτότητα του Μοσχάτου Τυρνάβου και η προσαρμογή του αμπελιού στη Θεσσαλία στην κλιματική αλλαγή βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εσπερίδα για το ερευνητικό έργο BIO-MOSCHATO, που πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο.

Μιλώντας στην εσπερίδα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ανέφερε την περίπου εικοσαετή συνεργασία του πανεπιστημιακού του εργαστηρίου με τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου και στις δυνατότητες που ανοίγει η σύνδεση της έρευνας με την αμπελουργία, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων. Όπως σημείωσε, από τις αρχές του 2024 η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε προτεραιότητα στις συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων, ώστε η επιστημονική γνώση να αξιοποιείται στην παραγωγή και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες στη Θεσσαλία.

Το έργο περιλαμβάνει γενετικές και χημικές αναλύσεις και αξιολόγηση διαφορετικών βιοτύπων της ποικιλίας

Στον χαιρετισμό του προανήγγειλε νέα πρόσκληση για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, επισημαίνοντας ότι η δράση μπορεί να ενδιαφέρει και άλλα οινοποιεία της περιοχής. Έδωσε επίσης έμφαση στην αξιοποίηση γηγενών ζυμών στην οινοποίηση, εκτιμώντας ότι η χρήση στελεχών που προέρχονται από ελληνικά σταφύλια μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο ελληνικό κρασί.

Το ερευνητικό έργο BIO-MOSCHATO

Το BIO-MOSCHATO χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της δράσης για τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Συντονιστής του έργου είναι ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, με εταίρους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη NOVACERT.

Το έργο περιλαμβάνει γενετικές και χημικές αναλύσεις και αξιολόγηση διαφορετικών βιοτύπων της ποικιλίας, με στόχο να εντοπιστούν εκείνοι που συνδυάζουν τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες. Η επιστημονική τεκμηρίωση της ποικιλιακής ταυτότητας θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή φακέλου κατοχύρωσης της ονομασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο επιστημονικό μέρος της εσπερίδας, η Καθηγήτρια Αμπελουργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Μπινιάρη παρουσίασε τους στόχους του έργου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμπελουργίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δέσποινα Πετούμενου αναφέρθηκε στις καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ποιότητα των αμπελοοινικών προϊόντων. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με παραγωγούς για τα προβλήματα και τις προοπτικές της αμπελοκαλλιέργειας στη Θεσσαλία.

Χαιρετισμό στην εσπερίδα απηύθυναν επίσης ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και ο πρόεδρος του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου Χρήστος Τσιτσιρίγκος.