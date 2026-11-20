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Σε διευκρινήσεις σχετικά με τη τελευταία καλλιεργητική περίοδο εν έτη 2026 στα παραχωρηθέντα, δια μοριοδότησης, ακίνητα πρώην λίμνης Κάρλας ενόψει της προσεχούς λήξης της παραχώρησης αυτών, προχωρά η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «οι παραχωρησιούχοι/μισθωτές των ακινήτων τέως λίμνης Κάρλας με την παραχώρηση που έλαβε χώρα (μέσω διενεργηθείσας μοριοδότησης) πριν πέντε χρόνια δύνανται, έως τη λήξη της (την 17η Ιανουαρίου του 2027 για την περιοχή της ΠΕ Λάρισας και την 23η Νοεμβρίου του 2026 για τη περιοχή της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων), να προβαίνουν σε οποιαδήποτε καλλιεργητική πράξη εντός του παραχωρηθέντος σε αυτούς τεμαχίου.

Τι ισχύει για τη συγκομιδή της ξηρικής καλλιέργειας, στην οποία θα πρέπει να προβούν οι νυν παραχωρησιούχοι/μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο του 2027

Μετά τα τέλη Αυγούστου του 2027 οι νέες αποφάσεις

Σημειώνεται δε ότι, λόγω της χρονοβόρας και πολυσύνθετης διαδικασίας της εκ νέου μοριοδότησης των εκτάσεων της τέως λίμνης Κάρλας, εκτιμάται πως η αρμόδια υπηρεσία θα είναι σε θέση να εκδώσει τις νέες αποφάσεις παραχώρησης υπέρ των νέων μισθωτών/παραχωρησιούχων μετά τα τέλη Αυγούστου του 2027.

Συνεπώς η εργασία συγκομιδής της ξηρικής καλλιέργειας, στην οποία θα πρέπει να προβούν οι νυν παραχωρησιούχοι/μισθωτές κατά τη θερινή περίοδο του 2027, θα καθίσταται στη πράξη εφικτή κι άνευ εμποδίων καθώς δεν θα έχει εγκατασταθεί νέος παραχωρησιούχος/μισθωτής.