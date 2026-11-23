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Σε ρυθμούς Black Friday κινείται πλέον η αγορά, μόλις πέντε ημέρες πριν το μεγάλο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς, με τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου ηλεκτρονικών και ενδυμάτων να τα«δίνουν όλα» στα φυσικά και ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ωστόσο είναι ότι αυτή τη χρονιά η φιλοσοφία των προσφορών της Black Friday έχει εξαπλωθεί παντού, σε συνοικιακά καταστήματα, από κομμωτήρια, pet shops μέχρι και… κρεοπωλεία, ενώ στο χορό έχουν μπει σούπερ μάρκετ και καταστήματα παιχνιδιών.

Υπενθυμίζεται πως η φετινή Black Friday έρχεται, αυτή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθεί η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου, δίνοντας συνέχεια στις προσφορές κυρίως των ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως και η Travel Tuesday, η αντίστοιχη εμπορική πρωτοβουλία της ταξιδιωτικής αγοράς με προσφορές σε πτήσεις, ξενοδοχεία, πακέτα διακοπών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, η οποία ακολουθεί την Black Friday, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Τι έχει αλλάξει στη Black Friday

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση του όρου «Black Friday» αφορούσε την κατάρρευση της αγοράς χρυσού των ΗΠΑ το 1869, ενώ πολύ αργότερα, τις δεκαετίες ’50-’60 συνδέθηκε με την επόμενη ημέρα από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη ημέρα που άνοιγαν τα καταστήματα μετά την αργία των Ευχαριστιών και συγκέντρωνε ουρές καταναλωτών έξω από τα καταστήματα για να προλάβουν τις μεγάλες προσφορές.

Η Black Friday άρχισε να εμφανίζεται στην Ελλάδα γύρω στο 2011, με σποραδικές ενέργειες και πρωτοβουλίες στην αγορά. Η μαζική υιοθέτηση από καταστήματα και e-shops ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, τη διετία 2015 – 2016, ενώ το εκπτωτικό γεγονός της μίας ημέρας έγινε γρήγορα εβδομάδα για να αποκτήσει χαρακτηριστικά μήνα λίγο αργότερα.

Ο ενθουσιασμός για ένα μήνα προσφορών σύντομα διαδέχθηκε ο προβληματισμός, καθώς οι εξωτερικές συνθήκες και οι πληθωριστικές πιέσεις μείωσαν το διαθέσιμο αγοραστικό εισόδημα, πίεσαν περισσότερο τους καταναλωτές, την ίδια στιγμή που τα καταστήματα κάθε μορφής βρέθηκαν «σχεδόν εγκλωβισμένοι» λόγω ανταγωνισμού σε μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων, που μείωνε ωστόσο και το αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο λόγος είναι πως από το 2022, με το Ν.4965 και την απελευθέρωση των προσφορών, η αγορά λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό χρονικό πλαίσιο.

«Από μία συγκεκριμένη ημέρα εμπορικών ευκαιριών έχει μετατραπεί σε μία παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων και προσφορών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μία πραγματική Black Season, με αποτέλεσμα ένα περιβάλλον εμπορικού κανιβαλισμού», επισήμανε σχετικά σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Συλλόγος Αθηνών, σημειώνοντας πως «η Black Friday έχει χάσει το νόημα και τον χαρακτήρα της ως μία ημέρα μεγάλων προσφορών».

Προσφορές παντού

Στο κυνήγι των προσφορών πρωτοστατούν οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών, με τον Κωτσόβολο, το Πλαίσιο, τα Public και το Γερμανό να «τρέχουν» μεγάλες προωθητικές καμπάνιες. Ομοίως καταστήματα ένδυσης και μεγάλοι παίκτες αθλητικών, όπως οι Interport, JD Sports, Cosmos, Zakcret, Όμιλος Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho), H&M, τα πολυκαταστήματα Attica να ακολουθούν τη δική τους στρατηγική.

Με το σύνολο των κλάδων του λιανικού εμπορίου να βρίσκεται σε εγρήγορση, προσφορές όπως δωροεπιταγές, πακέτα προσφορών, συνεργασίες μεταξύ retailers, «κλειστές προσφορές» λόγω προγραμμάτων πιστότητας και επιβράβευσης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κλάδου της ομορφιάς με τα Sephora και τα Hondos Center να συμμετέχουν με εκπτώσεις ύψους 40%.

Ομοίως πράττουν και οι μεγάλοι παίκτες στα είδη σπιτιού και DIY, όπως IKEA, Dedeman (πρώην Praktiker), Leroy Merlin, JYSK, αλλά και καθημερινών ειδών, διακοσμητικών και discount, από τα Pepco και τα Sinsay μέχρι τα καταστήματα παιχνιδιών Μουστάκας που αναμένουν αυξημένες πωλήσεις και λόγω της εορταστικής σεζόν.

Τι αναμένεται

«Οτιδήποτε κάτω από 8 δισ. ως τζίρος για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου συνολικά, θα δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα για τη βιωσιμότητα 220.000 επιχειρήσεων», δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Αυξημένη, για ακόμη μία χρονιά, εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday, που φέτος πραγματοποιούνται στις 27 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις καταναλωτές (67%, από 63% πέρσι και 50% το 2024) σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, ποσοστό που φτάνει το 72% στις ηλικίες 18-29 και 76% στις ηλικίες 30-39.

Σύμφωνα με το πρώτο μέρος της έρευνς «EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026» μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οι μισοί θα πραγματοποιήσουν δαπάνες που ήταν ήδη στο πρόγραμμά τους: 26% δήλωσαν ότι θα τις έκαναν ούτως ή άλλως αργότερα και 25% ότι ανέβαλαν τις συγκεκριμένες αγορές, ώστε να τις κάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο ένας στους πέντε (19%) – και ένας στους τέσσερις στις νεότερες ηλικίες (25%) – θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αγορές που δεν είχαν προγραμματίσει, λόγω των προσφορών.