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Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν μήνες αμφιλεγόμενων εργασιακών διαπραγματεύσεων και απεργιών λόγω περικοπών θέσεων εργασίας και πιθανών κλεισιμάτων εργοστασίων, καθώς το μοντέλο που στήριζε το υψηλόμισθο εργατικό δυναμικό του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα καταρρέει.

Η Volkswagen αντιμετωπίζει κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την IG Metall την Τρίτη, ενώ το συνδικάτο απειλεί με απεργίες από την 1η Ιανουαρίου

Για χρόνια, τα ισχυρά κέρδη από τις παγκόσμιες αγορές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του υψηλού κόστους εργασίας και παραγωγής της Γερμανίας, σύμφωνα με αναλυτές. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός από την Κίνα, οι αμερικανικοί δασμοί και η μειωμένη ζήτηση υπονομεύουν τα κέρδη που το έκαναν αυτό εφικτό, σημειώνει το Reuters.

Η Volkswagen, η Mercedes-Benz, η Bosch και η Schaeffler αντέδρασαν με σχέδια για περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας, περιορισμό των επενδύσεων και ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων, κινήσεις που πιθανότατα θα προκαλέσουν σφοδρή αντίσταση από τους εργαζόμενους.

Ο Άντριου Μπέργκμπαουμ, εταίρος της εταιρείας συμβούλων AlixPartners, δήλωσε ότι η μείωση της απόδοσης των επενδύσεων και της κερδοφορίας προμηνύει έναν «δύσκολο χειμώνα» στις εργασιακές διαπραγματεύσεις.

Η Volkswagen ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη λειτουργική ζημία της σε διάστημα άνω της δεκαετίας, ενώ η Mercedes-Benz και η BMW είδαν τα περιθώρια κέρδους τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για το εννεάμηνο να μειώνονται στο 1,9% και 3,5% αντίστοιχα, από 14,9% και 8,7% πριν από τέσσερα χρόνια.

«Βρίσκονται (τα συνδικάτα) σε πολύ δύσκολη θέση, επειδή οι εταιρείες δεν βγάζουν κέρδη, δεν πραγματοποιούν επενδύσεις και η διοίκηση επιδεικνύει όλο και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην προσπάθειά της να επιβάλει αλλαγές», δήλωσε ο Μπέργκμπαουμ.

Διαπραγματεύσεις μεταξύ Volkswagen και IG Metall

Οι εντάσεις είναι πιο εμφανείς στη Volkswagen, τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, η οποία ξεκινά την Τρίτη κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την IG Metall, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Γερμανίας, σχετικά με νέες περικοπές θέσεων εργασίας και μισθών. Η IG Metall έχει δεσμευτεί να αντισταθεί σθεναρά στις απαιτήσεις της εταιρείας.

Ο Θόρστεν Γκρόγκερ, επικεφαλής διαπραγματευτής της ένωσης για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, δήλωσε ότι «αποκλείεται» να επιτευχθεί συμφωνία φέτος, καθώς η προσφορά της Volkswagen αποτελεί προσβολή για τους εργαζόμενους.

Με 65 ευρώ (71 δολάρια) την ώρα, οι Γερμανοί εργαζόμενοι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι οι υψηλότερα αμειβόμενοι στον κόσμο, κερδίζοντας πάνω από μιάμιση φορά περισσότερα από τους συνεδέλφους τους στις ΗΠΑ και πάνω από τρεις φορές περισσότερα από τους εργαζόμενους στην Πολωνία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου.

Η Volkswagen έχει δηλώσει ότι απαιτούνται δραστικές περικοπές κόστους για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Στόχος της είναι να οριστικοποιήσει ένα σχέδιο για τα ευρωπαϊκά της εργοστάσια έως τα τέλη Ιουνίου του 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για τέσσερις εγκαταστάσεις στη Γερμανία, για τις οποίες, σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν έχουν προγραμματιστεί νέα μοντέλα οχημάτων.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, να παράγουν οχήματα για την κινεζική αγορά ή — ελλείψει άλλων επιλογών — να κλείσουν την επόμενη δεκαετία, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Η IG Metall έχει απειλήσει με απεργίες στη Volkswagen από την 1η Ιανουαρίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Μονοήμερες απεργίες έχουν ήδη πλήξει τη BMW και το τμήμα Audi της Volkswagen.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε το τρέχον «τσουνάμι» στον κλάδο και ότι οι εταιρείες δεν θα καταστούν αφερέγγυες μεσοπρόθεσμα. Το συνδικάτο IG Metall πρέπει να το γνωρίζει αυτό επίσης», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπάουερ, επικεφαλής της γερμανικής ένωσης προστασίας επενδυτών SdK.

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι προμηθευτές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας θα δουν, κατά μέσο όρο, τα λειτουργικά τους περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται στο 2,9% φέτος, από 7,1% το 2018, μια πιο απότομη πτώση σε σύγκριση με τη μείωση από 9,0% σε 5,8% που σημείωσαν οι κινεζικοί ανταγωνιστές, σύμφωνα με έρευνα των Roland Berger και Lazard.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη ύφεση για τους ευρωπαίους προμηθευτές», δήλωσε ο Felix Mogge, εταίρος της Roland Berger. «Ένας ακόμη γύρος περικοπών δαπανών απλώς δεν αρκεί.»

Οι δυσκολίες του κλάδου αντανακλώνται επίσης στα γερμανικά στοιχεία για την απασχόληση.

Το εργατικό δυναμικό του γερμανικού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 21 ετών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

«Το γεγονός είναι ότι, για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας ή θα δημιουργηθούν λιγότερες θέσεις, όποια και αν είναι η οπτική γωνία», δήλωσε ο Ian Henry της εταιρείας συμβούλων AutoAnalysis.

Και στο βάθος μεγαλύτερη αναδιάρθρωση

Η Tesla ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επέκταση του εργοστασίου της κοντά στο Βερολίνο, ύψους 3 δισ. ευρώ, τέσσερις ημέρες αφότου η Mercedes-Benz δήλωσε ότι θα αναστείλει τις επενδύσεις της στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας την αντίθεση μεταξύ των καθιερωμένων αυτοκινητοβιομηχανιών και των νεοεισερχόμενων εταιρειών.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες παράγουν λιγότερα οχήματα στην εγχώρια αγορά, καθώς οι πωλήσεις στο εξωτερικό μειώνονται. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά σχεδόν 8% μεταξύ 2023 και 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης βιομηχανιών VDA και της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας.

Ο Μάρκο Σαντίνο, εταίρος της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης Oliver Wyman, δήλωσε ότι είναι πιθανές περαιτέρω περικοπές, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να στοχεύουν σε πιο διαρθρωτικές λύσεις και «όχι μόνο σε αυτές τις σταδιακές απολύσεις που θα μειώσουν την παραγωγική ικανότητα, αλλά πιθανώς δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα».