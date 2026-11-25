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Σε συμφωνία για την εξαγορά των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, κατέληξε ο δισεκατομμυριούχος χρηματοδότης Τοντ Μπόελι συμφωνα με τους Financial Times.

Η εξέλιξη αυτη βάζει τέλος σε μια αβεβαιότητα που διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο σχετικά με την τύχη των υπεράκτιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων, των διυλιστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων της εταιρείας.

Η αποτιμηση της Lukoil στα 22 δισ. δολάρια

Οι διεθνείς δραστηριότητες της Lukoil, οι οποίες αποτιμώνται στους λογαριασμούς της ρωσικής εταιρείας στα 22 δισ. δολάρια πριν από την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων τον Οκτώβριο του 2025, εκτείνονται σε 11 χώρες και παράγουν επί του παρόντος περίπου 350.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα. Περιλαμβάνουν επίσης τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια και περισσότερα από 2.000 πρατήρια καυσίμων.

Μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία του ομίλου εταιρειών Eldridge του Μπόελι δήλωσε ότι θα ανταλλάξει τα περιουσιακά στοιχεία με μετοχές της Lukoil και άλλων ρωσικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στη Ρωσία, οι οποίες αγοράστηκαν από δυτικούς επενδυτές. Οι μετοχές αυτές έχουν παγώσει από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Ουσιαστικά ανταλλάσσουμε μετοχές που δεν έχουν καμία αξία για τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Μπόελι στο Reuters, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση. Η Eldridge ανέφερε ότι οι μετοχές της Lukoil θα παραμείνουν σε «λογαριασμό θεματοφυλακής με περιορισμούς για πέντε χρόνια ή έως ότου αρθεί η επιβολή των κυρώσεων».

Η συναλλαγή , συμφωνα με τους FT , υπόκειται στην έγκριση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Η Lukoil δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη συμφωνία και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σε επαφή για την Lukoil, Μόσχα και Ουάσινγκτον

Το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία. Ωστόσο, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αξιολογήσει οποιαδήποτε προτεινόμενη πώληση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil «με βάση παράγοντες που υποστηρίζουν τους στόχους της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τον περασμένο μήνα στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το μέλλον των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις της Lukoil αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία τους μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025. «Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η κοινοπραξία θα δώσει άμεσα προτεραιότητα στη σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών», αναφερθηκε απο την Eldridge που προσθέσε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να επαναφέρει «την πλήρη δυναμικότητα διύλισης σε λειτουργία».

Εκτός από την Eldridge, στο κονσόρτσιουμ συμμετέχουν η Development Finance Corporation της αμερικανικής κυβέρνησης, η Xtellus Partners, ο πρώην αμερικανικός βραχίονας της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB, καθώς και η Catena Investment Holding, την οποία ο Eldridge περιέγραψε ως επενδυτή στον ενεργειακό τομέα με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση της συμφωνίας, δεν κατονομάστηκε ο πέμπτος εταίρος.

Ωστόσο, ο Σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχγιάν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ και αδελφός του προέδρου της χώρας, καθώς και η δισεκατομμυριούχος συρο-καταριανή οικογένεια Αλ-Καϊγιάτ αποχώρησαν και οι δύο από την κοινοπραξία τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών Centalion, παλαιότερα γνωστή ως Gunvor, είχε προηγουμένως εμποδιστεί από την αμερικανική κυβέρνηση να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, ενώ ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle αποσύρθηκε από τη διαδικασία, αφού οι προσπάθειές του να εξασφαλίσει την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης έφτασαν σε αδιέξοδο.

Ο έλεγχος της συμφωνίας

Ο Τόμας Γκλιν Χάνλεϊ, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, δήλωσε ότι, αν και η συμφωνία είναι πιθανό να προκαλέσει σκεπτικισμό τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, η δομή της συναλλαγής θα «δυσκολέψει το Κογκρέσο να ασκήσει οποιαδήποτε εποπτεία», καθώς η DFC (Development Finance Corporation) δεν συνεισφέρει μετρητά.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες αμερικανικές κυρώσεις, η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα της Lukoil έχει άδεια να εκτελεί εργασίες συντήρησης και να ολοκληρώνει τις δραστηριότητές της έως τις 20 Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν προθεσμία έως τις 19 Δεκεμβρίου για να διαπραγματευτούν τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας.

Το Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε, τουλάχιστον, να διακόψει πλήρως τους δεσμούς με τη Lukoil, να εμποδίσει την επαναπατρισμό στη Ρωσία των κεφαλαίων που οφείλονται στην εταιρεία και να μην προσφέρει απροσδόκητο κέρδος στην εταιρεία «όπως, για παράδειγμα, με την παροχή προκαταβολικής αξίας στη Lukoil, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγών περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών».

Οποιαδήποτε μεταγενέστερη απόσχιση των περιουσιακών στοιχείων θα υπόκειται επίσης σε έλεγχο από το OFAC.