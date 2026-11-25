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Σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη καταγράφουν τα νέα στοιχεία της McKinsey, καθώς περίπου μία στις δύο εταιρείες αντιμετωπίζει σοβαρές χρηματοοικονομικές πιέσεις. Το αυξημένο κόστος ενέργειας και εργασίας, αλλά και ο ανταγωνισμός από κινεζικές επιχειρήσεις, περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους και αναγκάζουν τους ομίλους να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών, αναδιαρθρώσεις και μείωση προσωπικού, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2026, το 50% των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται είτε ως οικονομικά πιεσμένο είτε ως ευρισκόμενο σε κατάσταση σοβαρής δυσχέρειας. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 45% το 2025 και 42% το 2024, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιδείνωση δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μια τάση που ενισχύεται.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν για το 2026, το 42% κατατάσσεται στην κατηγορία των εταιρειών σε σοβαρή οικονομική δυσχέρεια, το 8% στις οικονομικά πιεσμένες και μόλις οι μισές θεωρούνται υγιείς. Η McKinsey εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο περίπου 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Αυτοκινητοβιομηχανία και χημικά στο επίκεντρο των πιέσεων

Η κρίση ανταγωνιστικότητας γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από 100.000 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η BMW και η Volvo Cars έχουν προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες για επιδείνωση των οικονομικών τους επιδόσεων.

Οι πιέσεις επεκτείνονται και σε άλλους παραδοσιακά ισχυρούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τα χημικά, τα μηχανήματα, τα ηλεκτρικά συστήματα και τα υλικά. Επιχειρήσεις που επί δεκαετίες στηρίζονταν στην τεχνολογική υπεροχή και στις εξαγωγές δυσκολεύονται πλέον να ανταγωνιστούν παραγωγούς από την Κίνα, οι οποίοι συχνά διαθέτουν χαμηλότερο κόστος και αυξανόμενη παραγωγική δυναμικότητα.

Η έρευνα της McKinsey βασίστηκε σε πέντε χρηματοοικονομικούς δείκτες που αφορούν την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές και το χρέος. Εξετάστηκαν σχεδόν 1.200 εισηγμένες και μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Η Ευρώπη αναζητά απαντήσεις

Η επιδείνωση έρχεται ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιχειρούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και την καλύτερη διασύνδεση των κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν υπερβολικά αργά.

Οι επικεφαλής μεγάλων βιομηχανικών ομίλων ανησυχούν επίσης για την ενεργειακή ασφάλεια, τον κατακερματισμό του παγκόσμιου εμπορίου, τις ασταθείς εμπορικές διαδρομές και τη χρήση κρίσιμων πρώτων υλών ως γεωπολιτικού εργαλείου.

Όπως επισημαίνει στους FT ο Τούντε Ολανρεουά, επικεφαλής της McKinsey στην Ευρώπη, δεν υπάρχει μία μοναδική λύση για το χάσμα παραγωγικότητας της ηπείρου. Ορισμένες επιχειρήσεις, πάντως, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τη θέση τους μέσω συμφωνιών με τους εργαζομένους για αύξηση της παραγωγικότητας, αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση διοικητικών εργασιών και αναδιάρθρωσης ή πώλησης μη αποδοτικών δραστηριοτήτων.

Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι πλέον να μετατρέψει τις εξαγγελίες μεταρρυθμίσεων σε αποτελέσματα, πριν η σημερινή χρηματοοικονομική πίεση μετατραπεί σε βαθύτερη απώλεια παραγωγικής βάσης και θέσεων εργασίας.