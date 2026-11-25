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Μια επιθετική στρατηγική εξαγορών έχει μετατρέψει μέσα σε μόλις έξι χρόνια την Corient, με έδρα το Μαϊάμι, σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης μεγάλων περιουσιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται ή συμβουλεύει κεφάλαια άνω των 500 δισ. δολαρίων, απασχολεί περίπου 3.200 εργαζομένους και διαθέτει 300 εταίρους. Το επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται στην εξαγορά εξειδικευμένων εταιρειών που εξυπηρετούν εύπορες οικογένειες, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου διεθνούς δικτύου υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, η Corient έχει πραγματοποιήσει συνολικά 57 εξαγορές. Μόνο μέσα στο 2026 απέκτησε 13 επιχειρήσεις σε αγορές όπως η Γενεύη, το Παρίσι και τα Νησιά Κέιμαν. Το 2025 ενσωμάτωσε τη Stanhope Capital και τη Stonehage Fleming, δύο σημαντικούς ομίλους της λονδρέζικης αγοράς διαχείρισης πλούτου. Μάλιστα, επιχείρησε να προσεγγίσει και ιστορικές εταιρείες όπως η Bessemer Trust στη Νέα Υόρκη και η Cazenove Capital στη Βρετανία, χωρίς επιτυχία.

Το μοντέλο του Κερτ ΜακΆλπιν για την Corient

Πίσω από τη στρατηγική βρίσκεται ο Κερτ ΜακΆλπιν, πρώην σύμβουλος της McKinsey και επικεφαλής της Corient. Το 2022, όταν διοικούσε την καναδική CI Financial, επιδίωξε να ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην αγορά των υπερυψηλών περιουσιών, όπου οι πελάτες διαθέτουν συνήθως τουλάχιστον 30 εκατ. δολάρια σε επενδύσιμα κεφάλαια.

Ο ΜακΆλπιν εντόπισε τρεις βασικές ευκαιρίες. Πρώτον, την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου και τη δημογραφική εξέλιξη, που ενισχύουν τη ζήτηση για πιο σύνθετες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Oliver Wyman προβλέπει ότι ο χρηματοοικονομικός πλούτος των νοικοκυριών θα αυξηθεί από 341 τρισ. δολάρια το 2026 σε 469 τρισ. το 2030.

Δεύτερον, οι πολύ εύποροι πελάτες έχουν πλέον περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεις και κατοικίες σε πολλές χώρες. Χρειάζονται επομένως ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από φορολογικό και κληρονομικό σχεδιασμό μέχρι φιλανθρωπικές συμβουλές και διαχείριση οικογενειακών επιχειρήσεων. Η εξαγορά της Stonehage Fleming ενίσχυσε σημαντικά αυτή τη δυνατότητα.

Τρίτον, ο ΜακΆλπιν θεωρεί ότι οι μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς συχνά καλούνται ταυτόχρονα να συμβουλεύουν τους πελάτες και να τους πωλούν χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αντίθετα, οι μικρότερες εταιρείες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις λόγω περιορισμένης κλίμακας.

Η Mubadala και η χρηματοδότηση της επέκτασης

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Corient διαδραμάτισε η Mubadala Capital, επενδυτικός βραχίονας που υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι. Το 2024 απέκτησε την CI Financial σε συναλλαγή ύψους 12,1 δισ. καναδικών δολαρίων, περίπου 8,66 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αποπληρώνοντας μέρος του χρέους και παρέχοντας νέα κεφάλαια για εξαγορές.

Η επενδυτική δύναμη της Mubadala επιτρέπει στην Corient να ανταγωνίζεται για εξαγορές μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times, το τίμημα για τη Stonehage Fleming ξεπέρασε τα 850 εκατ. στερλίνες. Η Mubadala δηλώνει ότι δεν βλέπει σύντομα όριο στις δυνατότητες επέκτασης της εταιρείας, ακόμη και χωρίς σχέδια επιστροφής της στο χρηματιστήριο.

Το μεγάλο στοίχημα της ενσωμάτωσης

Η ταχεία ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται από κινδύνους. Η ενσωμάτωση δεκάδων επιχειρήσεων με διαφορετικές κουλτούρες, κανονιστικά πλαίσια και φορολογικά καθεστώτα είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι πελάτες των πολύ εύπορων οικογενειών βασίζονται σε προσωπικές σχέσεις με τους συμβούλους τους και μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους αλλού, εάν αισθανθούν ότι η εξυπηρέτηση γίνεται απρόσωπη.

Η Corient επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο με ένα ενιαίο μοντέλο εταιρικής συνεργασίας, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν στα συνολικά κέρδη και όχι μόνο στα έσοδα που φέρνουν οι ίδιοι. Το στοίχημα είναι να συνδυάσει την οικονομία κλίμακας με την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Η επιτυχία του θα κρίνει εάν η Corient μπορεί πράγματι να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ανταγωνιστή των καθιερωμένων τραπεζικών ομίλων.