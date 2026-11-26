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Το Ιράν αρνήθηκε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Δεν πραγματοποιήθηκε καμία στρατιωτική επιχείρηση ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, αφού η επίθεση αποδόθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία από τις ιταλικές και τις κουβεϊτιανές αρχές.

Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε επίθεση μετά την αναχαίτιση drones σε μια επίθεση που απέδωσε στο Ιράν. «Η ιρανική επιθετικότητα στόχευσε μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που τραυμάτισαν τέσσερα άτομα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε επίσης «υλικές ζημιές».

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο Ιταλοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για δυο τεχνικούς της εταιρίας Rheinmetall Italia, 65 και 36 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

بيان رقم (83) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها. وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. #الجيش_الكويتي — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 26, 2026



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