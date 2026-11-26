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Το Ιράν αρνήθηκε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο Ιταλών σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
«Δεν πραγματοποιήθηκε καμία στρατιωτική επιχείρηση ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, αφού η επίθεση αποδόθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία από τις ιταλικές και τις κουβεϊτιανές αρχές.
Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε επίθεση μετά την αναχαίτιση drones σε μια επίθεση που απέδωσε στο Ιράν. «Η ιρανική επιθετικότητα στόχευσε μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που τραυμάτισαν τέσσερα άτομα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε επίσης «υλικές ζημιές».
Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο Ιταλοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα πρόκειται για δυο τεχνικούς της εταιρίας Rheinmetall Italia, 65 και 36 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
بيان رقم (83)
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت اليوم عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها.
وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة (4) أشخاص، بينهم عدد (1) من الجنسية الكويتية، وعدد (2) من الجنسية الإيطالية، وعدد (1) من الجنسية الباكستانية، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.
وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
#الجيش_الكويتي
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 26, 2026
Τι αναφέρουν πληροφορίες από τo Κουβέιτ
Ο επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ο συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Ατβάν, δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, «ότι οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν σήμερα μια σειρά εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός του εναερίου χώρου του Κουβέιτ και τα εξουδετέρωσαν».
Όπως ανέφερε «η ειδεχθής ιρανική επιθετική ενέργεια είχε ως στόχο μια ζωτικής σημασίας εγκατάσταση, με αποτέλεσμα η πτώση συντριμμιών να τραυματίσει (4) άτομα: (1) Κουβεϊτιανό υπήκοο, (2) Ιταλούς υπηκόους και (1) Πακιστανό υπήκοο. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την απαραίτητη περίθαλψη, ενώ αναφέρθηκαν επίσης υλικές ζημιές».
Η ανακοίνωση του αρχηγείο του στρατού του Κουβέιτ έκλεισε γράφοντας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να εκτελούν τις αποστολές και τα καθήκοντά τους με υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, διατηρώντας συνεχή ετοιμότητα και επιφυλακή και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων».
Σε συνέχεια της προηγούμενης δήλωσης «σχετικά με την επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκατάστασης στη χώρα», ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι «ως αποτέλεσμα της ειδεχθούς ιρανικής επιθετικότητας, οι δύο τραυματίες Ιταλοί υπήκοοι απεβίωσαν λόγω των τραυμάτων τους. Το υπουργείο Άμυνας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θανόντων, ευχόμενο ταχεία ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες».
Υπάρχουν πληροφορίες πως οι δύο Ιταλοί που εν τέλει σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης με drone εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ ήταν «ειδικοί στην καταπολέμηση των drone».
Πηγή: in.gr