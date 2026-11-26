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Με αφορμή την αναταραχή που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, ο Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος του ομίλου Fourlis, θα μιλήσει στο 8ο OT FORUM, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr., για τα logistics και το εμπόριο.

Ειδικότερα, θα προσδιορίσει κατά πόσον το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους στις σημερινές συνθήκες ανασφάλειας και θα μιλήσει για την επόμενη ημέρα στο εγχώριο γίγνεσθαι.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ να μην οδηγείται σε αποσυμπίεση, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει υπό πίεση. Οι ροές ενέργειας και πρώτων υλών έχουν επηρεαστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πιέζονται στο λειτουργικό κόστος, ενόσω οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές.

Την ίδια ώρα, επίχειρηματικότητα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Στην Ελλάδα πυκνώνουν οι φωνές από τον επιχειρηματικό κόσμο που καλούν σε αλλαγή προτεραιοτήτων όσον αφορά την παραγωγικότητα και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας.

Παράλληλα, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ ποντάρει στα logistics για να υποστηρίξουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη ροή των προϊόντων τους τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά.

Φουρλής: Προσαρμοστικότητα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο

Αν κάτι αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου Fourlis, αυτό είναι η ικανότητα προσαρμογής και αλλαγής απέναντι σε κρίσεις, φυσικές καταστροφές και οικονομικές υφέσεις, ανέφερε πρόσφατα ο ίδιος.

«Έχουμε προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς, έχοντας, φυσικά, περάσει από δύσκολες στιγμές, προφανώς. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής, ειδικά τώρα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, νομίζω ότι είναι μάλλον το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», είπε.

Αναφορικά με τη Ρουμανία, ο Βασίλης Φουρλής επεσήμανε ότι η διατήρηση της παρουσίας στη χώρα, παρά τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, προσφέρει στον όμιλο την απαραίτητη κρίσιμη μάζα και διαπραγματευτική ισχύ για τη σύναψη μεγάλων διεθνών συμφωνιών, όπως συνέβη με τη Foot Locker.

Το νέο μοντέλο της ΙΚΕΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Fourlis αποφάσισε να προχωρήσει σε μια δομική αλλαγή στην εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΚΕΑ, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά την ιδιοκτησία και την ενορχήστρωση της διαδικασίας στο middle mile και στο last mile.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί ως αποθήκη αφήνοντας το κομμάτι της διανομής στους συνεργάτες της, χωρίς να παρέχεται στον πελάτη ακριβής δέσμευση για την ώρα παράδοσης ή αποδεικτικό παράδοσης. Με το νέο σύστημα ενορχήστρωσης, που αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό στα μέσα του 2027, ο πελάτης θα γνωρίζει κατά την αγορά το ακριβές χρονικό παράθυρο παράδοσης και θα έχει πλήρη παρακολούθηση της παραγγελίας του.

Επέκταση στα αθλητικά

Έπειτα, η συνύπαρξη της Intersport και της Foot Locker αποδίδει καρπούς, καθώς παρουσιάζουν ελάχιστη επικάλυψη πελατολογίου, στοχεύοντας σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η στρατηγική «Build to Perform» προβλέπει την επέκταση της Foot Locker στα σαράντα πέντε καταστήματα έως το 2029, με άμεση είσοδο σε Κύπρο και Κροατία.

Παράλληλα, επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση των αποθεμάτων και ενισχύονται οι ιδιωτικές ετικέτες για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.