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Προς το μεγαλύτερο μηνιαίο ανοδικό σερί εδώ και δύο χρόνια οδεύει το δολάριο καθώς ενισχύεται η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια».

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index σημειώνει άνοδο 1,9% τον Νοέμβριο, οδεύοντας προς τον τρίτο συνεχή μήνα κερδών. Το αμερικανικό νόμισμα έχει ενισχυθεί έναντι όλων των νομισμάτων της Ομάδας των 10 (G10), συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού γιεν και του ελβετικού φράγκου.

«Είναι μια αρκετά δυνατή καταιγίδα στο δολάριο» εξηγεί στο Bloomberg ο Στίβεν Ίνγκλαντερ, συν-επικεφαλής έρευνας συναλλάγματος (FX) και μακροοικονομικής στρατηγικής Βόρειας Αμερικής στη Standard Chartered.

Η υποχώρηση των μετοχών τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τον υψηλό πληθωρισμό, ώθησαν το δολάριο υψηλότερα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Στις αρχικές συναλλαγές στην Ασία, το δολάριο διατηρήθηκε κοντά στο ισχυρότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025, έχοντας καταγράψει άνοδο την Τετάρτη, λίγο πριν από την αργία στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης Nasdaq 100 εισήλθε προσωρινά σε «bear market» (αγορά με πτωτική τάση), ενώ o δείκτης του υποκείμενου πληθωρισμού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2023.

Η Fed

Η αναπροσαρμογή των προσδοκιών της αγοράς για μια πιο «γερακιίσια» (αυστηρή) στάση από την Fed στήριξε επίσης το δολάριο αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τη Σάρα Γινγκ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην CIBC.

Οι traders έχουν ενσωματώσει πλήρως στις εκτιμήσεις τους μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed τον επόμενο μήνα, ενώ ποντάρουν και στην πιθανότητα δύο επιπλέον αυξήσεων έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω σύσφιγξη: ορισμένοι τάσσονται υπέρ αυξήσεων σε διαδοχικές συνεδριάσεις, ενώ άλλοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης μεγαλύτερης από την καθιερωμένη των 25 μ.β. τον Δεκέμβριο.

Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι το ράλι του δολαρίου θα συνεχιστεί έως το 2027, υποδεικνύοντας ότι η έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προκαλεί νευρικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, λειτουργεί στην πραγματικότητα ως μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και τις ροές κεφαλαίων.

Το αμερικανικό νόμισμα έχει επωφεληθεί από επενδυτές του εξωτερικού, οι οποίοι μετατρέπουν τα τοπικά τους νομίσματα προκειμένου να αγοράσουν μετοχές αμερικανικών εταιρειών που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

«Η αμερικανική οικονομία γνωρίζει μεγάλη άνθηση και ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απομακρύνεται από τον στόχο» τονίζει ο Γουίν Θιν, επικεφαλής οικονομολόγος στην Bank of Nassau 1982. «Η Fed πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να συμβάλει στην επιβράδυνση της οικονομίας, ίσως τόσο τον Δεκέμβριο όσο και τον Ιανουάριο. Αυτό λειτουργεί υπέρ του δολαρίου».

Τι δείχνουν τα options

Η πρόσφατη άνοδος του δολαρίου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των traders που δραστηριοποιούνται σε δικαιώματα προαίρεσης (options) βραχυπρόθεσμης λήξης, ωστόσο η πεποίθηση για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του έχει εξασθενήσει τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει ενίσχυσης του δολαρίου έως τις αρχές του 2027, ενώ παράλληλα εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τα στοιχήματα υπέρ της ανόδου του για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το δολάριο έχει καταστεί το «καταφύγιο επιλογής», σύμφωνα με την Goldman Sachs, ενώ η MUFG εκτιμά ότι η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά για το νόμισμα.

«Η αδυναμία στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά εκδηλώνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία πληθαίνουν οι ενδείξεις για ενίσχυση της κυκλικής αναπτυξιακής δυναμικής στις ΗΠΑ, γεγονός που ευνοεί ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, καθώς το νόμισμα λειτουργεί ως καταφύγιο» υπογραμμίζει ο Λι Χάρτμαν, ανώτερος αναλυτής νομισματικών αγορών στην MUFG.

«Η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας ενισχύει την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι αποδόσεις στις ΗΠΑ είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δέχονται πιέσεις λόγω του πρόσφατου κύματος ρευστοποιήσεων σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε ο ίδιος.