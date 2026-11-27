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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 52,1% των φορολογουμένων δηλώνει ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εμφανίζουν μηδενικό φορολογητέο εισόδημα, ενώ μόλις το 0,33% δηλώνει εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.

Η εικόνα αυτή θα έπρεπε να έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην κυβέρνηση. Σε ποιον βαθμό αντανακλά πραγματική οικονομική ανέχεια και σε ποιον εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων; Αμφότερα τα ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και εγείρουν σοβαρά ζητήματα κυβερνητικής ευθύνης.

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει ότι το 55% των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών. Μόνο τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να υπερβούν το σύνολο των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος.

Η επίμονη άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση των έμμεσων φόρων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αντιπολίτευσης, μπορεί ευλόγως να εκληφθεί ως έμμεση ομολογία αδυναμίας ή απροθυμίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Η φορολόγηση της κατανάλωσης προσφέρει, άλλωστε, μια εξαιρετικά βολική λύση: ακόμη και όταν το κράτος αδυνατεί να εξακριβώσει το πραγματικό εισόδημα του πολίτη, γνωρίζει ότι εκείνος θα πρέπει να τραφεί, να μετακινηθεί και να θερμάνει την κατοικία του. Η είσπραξη των φόρων διευκολύνεται από την ανελαστικότητα των ανθρώπινων αναγκών.

Η κοινωνική αδικία ως δημοσιονομική επιλογή

Ο εργαζόμενος των 1.000 ευρώ καταβάλλει τον ίδιο ΦΠΑ για ένα αγαθό πρώτης ανάγκης με εκείνον των 5.000 ευρώ. Ως ποσοστό του εισοδήματός του, η συγκεκριμένη επιβάρυνση είναι πενταπλάσια.

Η δυσανάλογη εξάρτηση από την έμμεση φορολογία πλήττει πρωτίστως τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα, τα οποία υποχρεώνονται να διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2026, επιβεβαιώνει ότι η αναδιανεμητική αποτελεσματικότητα του ελληνικού συστήματος φόρων και κοινωνικών παροχών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα, περισσότεροι από 1 στους 4 κατοίκους της χώρας αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εμμονή στην υψηλή έμμεση φορολογία συνιστά βαθύτατα προβληματική κοινωνική και πολιτική επιλογή.

Η κυβέρνηση επικαλείται το δημοσιονομικό κόστος μιας μείωσης του ΦΠΑ και την αβεβαιότητα ως προς τη μετακύλιση του οφέλους στις τιμές. Η εξεύρεση δημοσιονομικού χώρου και η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς αποτελούν, ωστόσο, δικές της αρμοδιότητες. Είναι τουλάχιστον παράδοξο η δυσχέρεια εκπλήρωσής τους να επιστρατεύεται ως επιχείρημα για τη διατήρηση της επιβάρυνσης των πολιτών.

Πόση φοροδιαφυγή υπάρχει τελικά;

Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο στη μείωση του κενού ΦΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η ελληνική φορολογική διοίκηση καταρτίζει εκτιμήσεις για την έκταση της υποδήλωσης εισοδημάτων, χωρίς να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους.

Οι πολίτες καλούνται, συνεπώς, να αποδεχθούν την αναγκαιότητα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων, χωρίς να γνωρίζουν την έκταση των εσόδων που το κράτος αδυνατεί να εισπράξει λόγω απόκρυψης εισοδημάτων.

Ενδεικτική της δυσχέρειας αντιμετώπισης του προβλήματος είναι και η επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στους αυτοαπασχολουμένους. Η πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την υποδήλωση εισοδημάτων μέσω ενός γενικευμένου τεκμηρίου, διακινδυνεύοντας να επιβαρύνει ακόμη και εκείνους των οποίων τα χαμηλά εισοδήματα είναι απολύτως πραγματικά.

Η αδυναμία εξακρίβωσης του πραγματικού εισοδήματος μετατρέπεται, για ακόμη μία φορά, σε πρόβλημα του φορολογουμένου.

Κάθε ευρώ που διαφεύγει από τη φορολόγηση περιορίζει τις δυνατότητες ελάφρυνσης των συνεπών πολιτών και χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. Η φορολογική συνέπεια καταλήγει να λειτουργεί ως δημοσιονομική εγγύηση για τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού.

Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπονομεύει τη φορολογική συνείδηση και καλλιεργεί την επικίνδυνη αντίληψη ότι η νομιμότητα αποτελεί οικονομικό μειονέκτημα.

Ως πότε;

Το άρθρο 4, παράγραφος 5, του Συντάγματος ορίζει ότι «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Ύστερα από περισσότερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η επίκληση διαχρονικών παθογενειών έχει εξαντλήσει την πολιτική της χρησιμότητα.

Η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις για την πραγματική έκταση της φοροδιαφυγής, να θέσει μετρήσιμους στόχους περιστολής της και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μείωσης της εξάρτησης από την έμμεση φορολογία.

Πόσοι ακόμη προϋπολογισμοί θα στηριχθούν στη δυσανάλογη φορολόγηση της κατανάλωσης; Ως πότε οι συνεπείς φορολογούμενοι θα επωμίζονται τις δημοσιονομικές συνέπειες της ανεπαρκούς εφαρμογής του νόμου;

Η κυβέρνηση απαιτεί, δικαίως, από τους πολίτες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Θα ήταν καιρός να επιδείξει την ίδια αυστηρότητα απέναντι στις δικές της.