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Σε τροχιά ριζικής αναδιάρθρωσης βρίσκονται οι ενεργειακές ισορροπίες. Οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις, οι κίνδυνοι νέων ενεργειακών κρίσεων και ο αγώνας δρόμου για ανταγωνιστικό κόστος καθιστούν την ενεργειακή ασφάλεια θεμέλιο εθνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον ρευστότητας, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα της ευρωπαϊκής επάρκειας, αξιοποιώντας τις υποδομές LNG, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τον Κάθετο Διάδρομο για την τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα επιταχύνει τον μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού μείγματος.

Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι κορυφαίοι εκπρόσωποι της αγοράς θα αναλύσουν στο 8ο OT FORUM, με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας» τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις υποδομές και τις επενδυτικές στρατηγικές της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα τη νέα εποχή της ενέργειας χαρτογραφούν Αλέξανδρος Εξάρχου (Όμιλος AKTOR), ο Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου (MORE Energy), ο Κώστας Νάτσης (ΔΕΗ), ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Σωτήρης Καπέλλος (HELLENiQ Renewables), ο Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και ο Δημήτρης Σακίπης (PwC).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr .

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί το project του Κάθετου Διαδρόμου. Η συγκεκριμένη ενεργειακή λεωφόρος αποτελεί εθνικής στρατηγικής σημασίας έργο. Αναβαθμίζει γεωστρατηγικά την Ελλάδα και σε αυτό το σχέδιο στρατηγικός εταίρος είναι οι ΗΠΑ. Το επανέλαβε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Αθήνα.

Η Ευρώπη διψάει… για ενέργεια και η συγκεκριμένη όδευση καλύπτει τις ανάγκες μίας αγοράς 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Η πλήρης ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, περιορίζει την ενεργειακή επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή.

Ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου είναι και η ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και ενίσχυσης των υποδομών, ώστε η ελληνική οικονομία να περιορίσει την έκθεσή της στις διεθνείς κρίσεις. Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθεί η θωράκιση του ηλεκτρικού συστήματος μέσα από τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης (BESS).

Το βασικό ζητούμενο είναι πώς οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια θα μεταφραστούν σε ανταγωνιστικότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά.