Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πέρα από το να θωρακίζει την ανθεκτικότητα της οικονομίας, η βιομηχανία μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και να αποκαλύψει «κρυμμένες» υπεραξίες. Κλειδί για τον μετασχηματισμό της είναι η εξωστρέφεια, η καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Για αυτές τις θεματικές θα μιλήσουν στο 8ο OT FORUM, με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στον χώρο του Παλαιού Καπνεργοστασίου και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr και το in.gr, ο Νικόλαος Ψυράκης, Chief Financial Officer της ElvalHalcor, η Μαίρη Χατζάκου, Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ και ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Την ώρα που ο δυτικός κόσμος επιστρέφει στη βιομηχανία, με προεξάρχουσες τις ΗΠΑ αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον δείκτη παραγωγικότητας. Υπαρκτή είναι και η ανάγκη για βελτίωση των όρων και των συνθηκών για εξωστρεφείς βιομηχανικές επενδύσεις.

Με αφορμή τις διαδοχικές κρίσεις, φαίνεται ότι οι χώρες με ισχυρή βιομηχανία επιδεικνύουν μεγαλύτερη αντοχή σε εξωτερικά σοκ.

Αλλά πού κινείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία στην Ελλάδα;

Επιταχύνεται η δραστηριότητα στη βιομηχανία

Όπως αποτυπώνει το νέο Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η Ελλάδα επέδειξε ισχυρή επιτάχυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας, με παράλληλη αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά και ενδείξεις εξασθένησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 19,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 5% το πρώτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας σημαντική επιτάχυνση έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια στασιμότητας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της εξωτερικής αγοράς, όπου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 39,8%, με χαμηλή ωστόσο βάση σύγκρισης, ενώ στην εγχώρια αγορά η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,8%.

Σε επίπεδο επιμέρους βιομηχανικών κλάδων, τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με 46%, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου με 54%, τα βασικά μέταλλα με 24%, ο εξοπλισμός μεταφορών με 18% και τα μη μεταλλικά προϊόντα με 13%.

OT FORUM: Εξωστρέφεια και καινοτομία στο προσκήνιο

Έπειτα, το άνοιγμα στη διεθνή αγορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future» της ΜΕΒΓΑΛ, το οποίο αφορά στην κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας γιαουρτιού και χυμών. Σκοπός της επένδυσης είναι η αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Οι εξαγωγές γιαουρτιού είναι κομβικής σημασίας για την ΜΕΒΓΑΛ, η οποία στοχεύει αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκρηκτική ζήτηση του προϊόντος από τις αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, για το 2026 αναμένεται ότι ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας θα ανέλθει στα 234 εκατ. ευρώ, με περισσότερο από το 50% να προέρχεται για πρώτη φορά από την εν γένει εξαγωγική της δραστηριότητα.

Βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η ικανότητας να εξελίσσεται και να επενδύει ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Χατζόπουλο, Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος.

Σημειώνεται ότι η Παπαστράτος έχει ισχυρή παρουσία στην ιαπωνική αγορά. Το 2025 το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, ενώ σήμερα το 60% της παραγωγής του εργοστασίου κατευθύνεται στην ιαπωνική αγορά.