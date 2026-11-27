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Ένα νοικοκυριό που αποπληρώνει στεγαστικό με κυμαινόμενο επιτόκιο και μια επιχείρηση που χρειάζεται δάνειο για να αγοράσει εξοπλισμό έχουν διαφορετικές ανάγκες, αλλά παρακολουθούν την ίδια συζήτηση στη Φρανκφούρτη. Πόσο πιθανό είναι να ακριβύνει ξανά ο δανεισμός και πόσο γρήγορα θα φανεί αυτό στη μηνιαία δόση ή στην προσφορά της τράπεζας;

Το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του επερχόμενου 8ου OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», το οποίο θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr και το in.gr. Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Δημήτριος Τσομώκος και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης θα συζητήσουν πώς οι αποφάσεις της ΕΚΤ περνούν στην ελληνική οικονομία και τι μπορεί να αλλάξει μια αναβάθμιση της χώρας.

Το δίλημμα της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν στις 26 Νοεμβρίου έδειξαν ότι η πρόταση για αύξηση είχε σημαντική υποστήριξη. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας δυσκολεύει την απόφαση, καθώς ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις την ώρα που επιβαρύνει τις προοπτικές της ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Για την ΕΚΤ, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν η ενεργειακή επιβάρυνση θα περάσει ευρύτερα στις τιμές. Για τον δανειολήπτη, η ίδια συζήτηση έχει πιο άμεσο περιεχόμενο. Μια μεταβολή στο επιτόκιο αναφοράς ενός κυμαινόμενου στεγαστικού μπορεί να φανεί στη δόση με την επόμενη αναπροσαρμογή. Για μια επιχείρηση που εξετάζει μια επένδυση, το κόστος του δανείου μπορεί να κρίνει αν το σχέδιο προχωρά τώρα ή μπαίνει στο συρτάρι.

Από τη βαθμίδα Α στο επιτόκιο του δανείου

Από εκεί και πέρα, μια αναβάθμιση της Ελλάδας στη βαθμίδα Α θα μπορούσε να βελτιώσει τους όρους με τους οποίους το Δημόσιο και οι τράπεζες αντλούν κεφάλαια από τις αγορές. Το πρακτικό ερώτημα είναι πόσο από αυτό το όφελος μπορεί να φτάσει σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που ζητά χρηματοδότηση. Εκεί μετρούν το επιτόκιο της τελικής προσφοράς, οι εξασφαλίσεις που θα ζητήσει η τράπεζα και το αν η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο από τα έσοδά της.