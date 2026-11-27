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Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ κινείται ο ελληνικός τουρισμός, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ακόμη και σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και οικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις σε αφίξεις και εισπράξεις αναδύονται προκλήσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των επιχειρήσεων και θέτουν νέα ερωτήματα για το μέλλον του κλάδου.

Από το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και την έλλειψη προσωπικού μέχρι την κλιματική κρίση και την ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, το στοίχημα μετατοπίζεται πλέον από την αύξηση των επισκεπτών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού θα βρεθεί στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM, με θέμα «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα αναφερθεί στο success story του ελληνικού τουρισμού, στις προκλήσεις που αναδύονται και στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

Τα ρεκόρ και οι προκλήσεις

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνουν τη δυναμική του κλάδου. Στο εννεάμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 21,958 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,7%, ενώ οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 8,3%, ξεπερνώντας τα 34,2 εκατομμύρια. Μόλις 1,67 δισ. ευρώ χωρίζουν τη χώρα από το περσινό ιστορικό ρεκόρ, με τις συνολικές εισπράξεις να μπορούν να προσεγγίσουν τα 25,56 δισ. ευρώ, εφόσον το τελευταίο τρίμηνο κινηθεί στα επίπεδα του 2025.

Η θετική εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,6%, την ώρα που οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 11,1%, κυρίως λόγω της υψηλότερης μέσης δαπάνης. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις, πάντως, το κρίσιμο μέγεθος δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η κερδοφορία. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι ανάγκες αναβάθμισης των υποδομών και οι πιέσεις σε δημοφιλείς προορισμούς διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η γεωγραφική και χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των τοπικών οικονομιών και να περιορίσει την εξάρτηση από τους μήνες αιχμής.