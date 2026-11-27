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Έως και 13 εκατ. δολάρια, πλέον των εξόδων, αναμένεται να καταβάλει η εταιρεία του Τραμπ Trump Media & Technology Group (TMTG) στην εταιρεία συμβούλων Alliance Advisors, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και τη θετική ψήφο των μετόχων της στην προτεινόμενη συγχώνευση με την TAE Technologies. Η δαπάνη θεωρείται ασυνήθιστα υψηλή για μια διαδικασία αυτού του είδους και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κόστος και την αναγκαιότητά της.

Η TMTG, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social και το Truth API, επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την TAE, μια εταιρεία που αναπτύσσει τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης. Οι δύο όμιλοι είχαν παρουσιάσει τη συναλλαγή ως βήμα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμπορικά αξιοποιήσιμης ενέργειας από σύντηξη. Η ψηφοφορία των μετόχων της Trump Media έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου, σημειώνουν οι Financial Times.

Το κόστος της προσέλκυσης ψήφων

Ο ειδικός σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης Μάικλ Λέβιν, ιδρυτής της The Activist Investor, μιλώντας στους FT χαρακτήρισε το ύψος της αμοιβής «εξωφρενικό». Όπως ανέφερε, το κόστος μιας συνηθισμένης διαδικασίας προσέλκυσης ψήφων για ετήσια γενική συνέλευση είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από 1 εκατ. δολάρια. Κατά την εκτίμησή του, δεν είναι σαφές γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τόσο μεγάλη δαπάνη.

Η Trump Media υπερασπίστηκε την επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία με περισσότερους από 600.000 μικροεπενδυτές αποτελεί σημαντική οργανωτική πρόκληση. Η Alliance Advisors, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η αμοιβή ανταποκρίνεται στα δεδομένα του κλάδου και αντικατοπτρίζει τον όγκο της εργασίας που απαιτείται.

Ωστόσο, προηγούμενες αναθέσεις στην ίδια εταιρεία είχαν πολύ χαμηλότερο κόστος. Τον Ιούνιο, η Alliance έλαβε έως 1,5 εκατ. δολάρια για υπηρεσίες σε εταιρεία επενδύσεων που αντιμετώπιζε αμφισβήτηση της διοίκησής της από ακτιβιστικό επενδυτικό fund. Σε άλλη περίπτωση, για την προσέλκυση ψήφων υπέρ συγχώνευσης στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, η αμοιβή της ήταν περίπου 26.000 δολάρια, πλέον εξόδων. Η Alliance υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες.

Ζημιές στην TAE και πιέσεις στη μετοχή

Η οικονομική εικόνα των δύο εταιρειών προσθέτει βάρος στην ψηφοφορία. Η TAE Technologies, που ιδρύθηκε το 1998, εμφάνισε καθαρή ζημιά 201 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026. Η εμπορική αξιοποίηση της πυρηνικής σύντηξης παραμένει τεχνολογικά και χρηματοδοτικά απαιτητικός στόχος.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Trump Media έχει υποχωρήσει σχεδόν 75% από την αρχή του 2026. Η πτώση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αποτυχία της επενδυτικής στρατηγικής που προέβλεπε τη δημιουργία αποθεματικού σε bitcoin. Για να εγκριθεί η συγχώνευση, οι μέτοχοι πρέπει να ψηφίσουν υπέρ τροποποίησης του καταστατικού, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να εκδώσει η εταιρεία.

Η διοίκηση έχει προειδοποιήσει ότι η αποχή από την ψηφοφορία θα αντιμετωπιστεί ως ψήφος κατά της πρότασης. Παράλληλα, πρόσωπα της διοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο νομικός σύμβουλος Μπόρις Επστάιν, ελέγχουν συνολικά περίπου το 42% των μετοχών.

Και καμπάνια προβολής της Trump Media στα κοινωνικά δίκτυα

Η προσπάθεια κινητοποίησης των επενδυτών δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες της Alliance. Η Trump Media έχει καταβάλει 650.000 δολάρια στην καναδική Outside The Box Capital, η οποία ειδικεύεται στην προβολή μετοχών μέσω κοινωνικών δικτύων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι μπορεί να δημιουργεί viral αναρτήσεις και να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω πλατφορμών όπως το Reddit, το X και το YouTube.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχουν καταβληθεί αμοιβές σε δημιουργούς περιεχομένου που δημοσίευσαν βίντεο για την Trump Media και την προτεινόμενη συγχώνευση. Η εξέλιξη αναδεικνύει πόσο σημαντική θεωρεί η διοίκηση την επικοινωνιακή κινητοποίηση των μικροεπενδυτών.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη διαδικασία της συγχώνευσης. Παράλληλα, το ύψος των δαπανών για την εξασφάλιση συμμετοχής και υποστήριξης από τους μετόχους έχει ανοίξει συζήτηση για την εταιρική διακυβέρνηση και τη σχέση ανάμεσα στην επικοινωνιακή προβολή, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις προσδοκίες γύρω από την τεχνολογία της πυρηνικής σύντηξης.