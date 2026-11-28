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Στο έτος των εθνικών εκλογών προβλέπεται να ανοίξει η πόρτα του Δημοσίου για περισσότερους εργαζομένους από οποιαδήποτε άλλη χρονιά της περιόδου 2027–2030.

Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027–2030 προβλέπει για την επόμενη χρονιά 32.376 προσλήψεις και 20.834 αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση. Στις προσλήψεις συνυπολογίζονται και θέσεις που εγκρίθηκαν προηγούμενα χρόνια και μένουν να καλυφθούν.

Η διαφορά ανάμεσα σε όσους μπαίνουν και όσους φεύγουν φτάνει τις 11.542 το 2027. Έναν χρόνο αργότερα, προβλέπεται να πέσει σχεδόν στο μισό.

Οι αποχωρήσεις μένουν σταθερές στην πρόβλεψη του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος, ενώ οι προσλήψεις μειώνονται κατά σχεδόν 6.000. Πίσω από τα σύνολα, όμως, η εικόνα διαφέρει από υπουργείο σε υπουργείο. Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2027 δείχνει σε ποιους τομείς συγκεντρώνονται οι συνταξιοδοτήσεις, με την Παιδεία να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην τελευταία αναλυτική κατανομή.

Από πού φεύγουν οι περισσότεροι

Για το 2027, η εισηγητική έκθεση τοποθετεί κοντά στις 14.000 τις συνταξιοδοτήσεις των τακτικών υπαλλήλων που μισθοδοτούνται απευθείας από τον τακτικό προϋπολογισμό, περίπου όσες και το 2026. Πρόκειται για μια ειδικότερη κατηγορία μέσα στην ευρύτερη εικόνα των αποχωρήσεων της Γενικής Κυβέρνησης. Η έκθεση αναμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος τους θα συγκεντρωθεί και πάλι στα υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.

Η τελευταία αναλυτική κατανομή αφορά το 2026. Από τις 14.029 συνταξιοδοτήσεις που εκτιμά η έκθεση για το έτος, περίπου 6.200 αντιστοιχούν στο Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθούν η Εθνική Άμυνα με περίπου 2.000, η Υγεία με 1.960 και η Προστασία του Πολίτη με 1.570. Στα τέσσερα υπουργεία συγκεντρώνονται πάνω από οκτώ στις δέκα αποχωρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποιοι ανοίγουν την πόρτα το 2027

Η κατατεθειμένη εισηγητική έκθεση προβλέπει περίπου 21.000 διορισμούς και προσλήψεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, μαζί με τις εισαγωγές στις παραγωγικές σχολές ενστόλων. Στις «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» έχουν εγγραφεί 188 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης δαπάνης για όσους νέους τακτικούς υπαλλήλους μισθοδοτούνται απευθείας από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο λογαριασμός έως το 2030

Στην τετραετία 2027–2030, το Πολυετές προβλέπει 113.573 προσλήψεις και 83.336 αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού. Μετά την κορύφωση του 2027, οι προσλήψεις περιορίζονται στις 26.531 το 2028 και διαμορφώνονται στις 27.333 τόσο το 2029 όσο και το 2030. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται σε 20.834 κάθε χρόνο.

Στο τέλος της περιόδου, οι προβλεπόμενες προσλήψεις υπερβαίνουν τις αποχωρήσεις κατά 30.237. Η διαφορά αφορά το τακτικό προσωπικό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου ένας τακτικός υπάλληλος θα καλύψει ανάγκες που σήμερα εξυπηρετούνται από έκτακτο προσωπικό.