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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Βαρύς λογαριασμός για τη ΝΔ

Υποθέσεις διαφθοράς και απευθείας αναθέσεις πλήττουν το κυβερνών κόμμα

Στην Κυβέρνηση: Για «σωρευτική φθορά» μιλούν κυβερνητικά στελέχη – Εντονο κλίμα δυσαρέσκειας στην ΚΟ.

Για «σωρευτική φθορά» μιλούν κυβερνητικά στελέχη – Εντονο κλίμα δυσαρέσκειας στην ΚΟ. Στην Αντιπολίτευση: Μετωπική ΠαΣοΚ – ΕΛΑΣ με επίκεντρο τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Μετωπική ΠαΣοΚ – ΕΛΑΣ με επίκεντρο τη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Εξώστης: «Θα αντέξουμε ή θα συρθούμε σε πρόωρες εκλογές;».

Προϋπολογισμός ΕΕ & Φάκελος Ελλάδα

Η Ευρώπη των διχασμών…

Τι προμηνύει το χάσμα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα στους «Λογικούς Επτά» και τους 17 «Φίλους της Συνοχής».

Φάκελος

…και η «εκτός των τειχών» Ελλάδα

Ερευνα της Metron: Οι μισοί Έλληνες δηλώνουν «αποκλεισμένοι».

Οι μισοί Έλληνες δηλώνουν «αποκλεισμένοι». Ρεπορτάζ: Οι «αναλώσιμοι» της Εκπαίδευσης.

Οι «αναλώσιμοι» της Εκπαίδευσης. Μαρτυρίες: «Πώς θα βγάλουμε τον χειμώνα;».

«Πώς θα βγάλουμε τον χειμώνα;». Εκθεση Bruegel: Γιατί «ραγίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».

ΤΟ ΒΗΜΑ: Τελευταία ευκαιρία

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ολοι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των προβλημάτων που θέτουν οι αδελφές του υφυπουργού Λιάκου και οι εταιρείες του γραμματέα Χατζηγιαννάκη.

Περιέργως όμως δεν απασχόλησαν καθόλου τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για τον επταετή προϋπολογισμό 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η οποία κατέληξε τελικά σε αποτυχία χωρίς να χρειαστεί να βάλει το χέρι του κανένας υφυπουργός ή γραμματέας. Το ελληνικό know-how δεν χρησιμοποιήθηκε.

Το κοινοτικό σύνολο θα έχει φυσικά άλλη μια ευκαιρία στη Σύνοδο της 17ης Δεκεμβρίου.

Στο μικροσκόπιο 4.000 χειρουργεία σε παιδιά

Ελέγχονται ιδιωτικές κλινικές για ιατρικές πράξεις που δεν έχουν άδεια να κάνουν

Ερευνα από τον ΕΟΠΥΥ – Παιδοχειρουργοί μιλούν στο «Β»

Μίμης Ανδρουλάκης: «Οι ηγετίσκοι οικοδομούν έναν ψευδή εαυτό»

Προδημοσίευση

Στο νέο του βιβλίο «Κι άλλο… κι άλλο…» (εκδ. Πατάκη) ο Μίμης Ανδρουλάκης προσφέρει ένα απολαυστικό εγχειρίδιο για επιτυχημένους ή και αποτυχημένους ηγέτες. Το «Β» δημοσιεύει αποσπάσματα.

Εικονικές αποδείξεις: «Κρυμμένοι» συγγενείς και «χρυσές αποσπάσεις»

Ελληνική Αστυνομία

Πλαστές αποδείξεις διαμονής ενστόλων και «κρυμμένους» συγγενείς περιλαμβάνει ο κύκλος ύποπτων συναλλαγών στην Ελληνική Αστυνομία. Οι «χρυσές αποσπάσεις» και το δημοφιλές ρουσφέτι των πολιτικών γραφείων.

Νευροανοσολογία: Κύτταρα-«serial killers» εναντίον αυτοάνοσων

Κλινικές Δοκιμές

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής CAR-T κυττάρων για το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου. Οι έλληνες ειδήμονες εξηγούν τα αποτελέσματα και τις προοπτικές τους.

Ναϊρί Γουντς: Η νέα αρχιτεκτονική της παγκόσμιας τάξης

Συνέντευξη στο «Β»

Η καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Ναϊρί Γουντς μιλά για τον νέο τρόπο οργάνωσης της παγκόσμιας τάξης, μετά το αμερικανικό και το κινεζικό σοκ.

Μαζί με το ΒΗΜΑ,

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Το Χαμένο Νόμπελ», το περιοδικό GRACE, το περιοδικό VITA, η μαθητική εφημερίδα του Νευροκοπίου, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΟΜΠΕΛ – ΤΟΜΟΣ Α’

Την άνοιξη του 1947, ενώ η Ελλάδα σπαράσσεται από τον Εμφύλιο, ο Νίκος Καζαντζάκης θέτει από κοινού υποψηφιότητα με τον Άγγελο Σικελιανό για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η υποψηφιότητά του προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και συσπειρώνει το συντηρητικό κατεστημένο της εποχής, που βλέπει στο πρόσωπο του Κρητικού συγγραφέα έναν από τους μεγαλύτερούς του εχθρούς. Εναντίον του επιστρατεύονται όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα, προκειμένου να αποφευχθεί η βράβευσή του. Από την άλλη, ο Καζαντζάκης προσπαθεί μόνος του για μια δεκαετία να κατακτήσει το Νόμπελ, αντιμετωπίζοντας θεούς και δαίμονες.

Προσωπικές μαρτυρίες, επιστολές, άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία και έγγραφα-ντοκουμέντα συνθέτουν ένα πολύχρωμο παζλ, που θα μπορούσε να αποτελεί ένα ευφάνταστο μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι παρά η ιστορική αλήθεια. Στο βιβλίο αυτό συναντάμε εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης και ο Ρίτσος, αλλά και διάσημους νομπελίστες όπως ο Έσσε, ο Ζιντ, ο Έλιοτ, ο Χέμινγουεϊ και ο Καμύ.

Πάνω απ’ όλα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες της οδύσσειας του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, που διήλθε μέσα από τις συμπληγάδες των αντιθέσεων και διαμόρφωσε τις συνθήκες των ημερών μας.

VITA

Μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, το νέο τεύχος του VITA γίνεται ο πιο όμορφος οδηγός για να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να ανανεωθούμε και να απολαύσουμε κάθε στιγμή της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου.

Ξεφυλλίζουμε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε για να ζούμε καλύτερα: Ξεχωρίζουμε τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που μας κάνουν καλό και αξίζει να διατηρήσουμε και μετά τις γιορτές.

Στο εξώφυλλο, η Μαρία Ναυπλιώτου. Η σπουδαία ηθοποιός μιλά για τις εμπειρίες και τις επιλογές που την καθόρισαν, αλλά και για τον ρόλο της στη νέα καθηλωτική σειρά του MEGA «Σύγκρουση».

GRACE

Ποιοι άνθρωποι άφησαν το ισχυρότερο αποτύπωμα στη χρονιά που φεύγει; Το Grace κάνει τον δικό του απολογισμό και ξεχωρίζει τις προσωπικότητες που με το έργο, τις ιδέες και τη δράση τους έκαναν τη διαφορά μέσα στο 2026.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η μνήμη των σημαντικών προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2026, αφήνοντας πίσω τους ένα έργο και μια παρακαταθήκη που παραμένουν ζωντανά.

Τον δικό του απολογισμό καταθέτει και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, με την αιχμηρή, διεισδυτική αλλά και τρυφερή ματιά του, σε μια προσωπική ανάγνωση των ανθρώπων και των γεγονότων που σημάδεψαν τη χρονιά.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό του τεύχους είναι οι επτά πανίσχυροι επιχειρηματίες οι οποίοι διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας κερδίζοντας δισεκατομμύρια. Πρόκειται για τους Ίλον Μασκ, Ντάριο Αμοντέι, Ντέηβιντ Ρικς, Τζεφ Μπέζος, Γουάνγκ Τσουανρού, Τζένσεν Χουάνγκ. Η χρονιά τελειώνει πολύ σύντομα και αυτοί είναι οι super κερδισμένοι.

Οι επτά πολυσυζητημένοι billionaires βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων διευρύνοντας την επιρροή τους στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που καθορίζουν όχι απλά τον τρόπο της ζωής μας αλλά και τον τρόπο που κυβερνάται μία χώρα. Διαβάστε τα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: “Το Χαμένο Νόμπελ, Α΄τόμος”: Τιμή: 0,80 €)