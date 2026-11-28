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Σήμα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων έστειλαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπόρις Βουίτσιτς, και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Μάρτιν Κόχερ, σύμφωνα με κοινή συνέντευξή τους στην εφημερίδα Kurier.

«Με βάση την τρέχουσα κατάσταση, θεωρώ ότι οι προσδοκίες της αγοράς είναι πιθανό να αποδειχθούν ακριβείς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβεί κάτι απρόοπτο στο μεταξύ», είπε ο αντιπρόεδρος στην αυστριακή εφημερίδα, αναφερόμενος στα στοιχήματα της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Με τον πληθωρισμό στο 4%, διπλάσιο από τον στόχο της ΕΚΤ και την οικονομία να επιδεικνύει απροσδόκητη ανθεκτικότητα, οι αξιωματούχοι προσανατολίζονται προς μια νέα παρέμβαση της τάξης των 25 μονάδων βάσης τον επόμενο μήνα. Ενώ ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να προαναγγέλλουν περαιτέρω σύσφιγξη το 2027, άλλοι συνιστούν προσοχή, προειδοποιώντας να μην υπάρξουν υπερβολικές κινήσεις.

Οι επενδυτές έχουν ενσωματώσει πλήρως μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι εκτιμήσεις τους έχουν κυμανθεί μεταξύ δύο και τριών επιπλέον αυξήσεων έως το τέλος του 2027.

«Δεδομένων των πολυάριθμων εξωτερικών κλυδωνισμών που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, η κατάσταση, όπως είναι φυσικό, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη» εξηγεί ο Κόχερ, ο οποίος ηγείται επίσης της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας. «Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει η περίοδος των υψηλών τιμών ενέργειας, τόσο πιθανότερη καθίσταται η εμφάνιση επιδράσεων δεύτερου γύρου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο πλαίσιο της νομισματικής μας πολιτικής. Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις όσον αφορά τις αποφάσεις μας για τα επιτόκια».

Οι επισημάνσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής συνάδουν με προγενέστερες τοποθετήσεις και ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των συναδέλφων τους.

«Είναι σαφές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον μεσοπρόθεσμο στόχο πληθωρισμού του 2% και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξή του» υποστήριξε ο Κοσέρ. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε σε αυτόν τον τομέα».

Τα σχόλια για τον ντε Κος

Η μάχη της ΕΚΤ κατά του πληθωρισμού θα συνεχιστεί το επόμενο έτος υπό την ηγεσία του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος. Ο Ισπανός εξασφάλισε αυτή την εβδομάδα τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα ολοκληρώσει πρόωρα τη θητεία της στις 7 Φεβρουαρίου.

«Γνωρίζω τον Πάμπλο εδώ και πολλά χρόνια ως έναν εξαιρετικό κεντρικό τραπεζίτη, οικονομολόγο και άνθρωπο που ξέρει να εργάζεται σε ομάδα» είπε ο Βουίτσιτς. «Διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για να γίνει ένας σπουδαίος πρόεδρος της ΕΚΤ».

Ο Κόχερ συμφώνησε μαζί του.

Ο ντε Κος «είναι ένας αποδεδειγμένα ειδικός στη νομισματική πολιτική, γνωρίζει καλά το Ευρωσύστημα και, επιπλέον, διαθέτει πολύτιμη διεθνή εμπειρία», ανέφερε. «Είμαι πεπεισμένος ότι είναι εξαιρετικά κατάλληλος για αυτόν τον απαιτητικό ρόλο και ότι, μόλις επικυρωθεί ο διορισμός του, θα ηγηθεί της ΕΚΤ με μεγάλη επαγγελματική επάρκεια και σύνεση».