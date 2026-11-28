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Σε μια πόλη όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί σχεδόν θρησκεία και η σκιά του Ντιέγκο Μαραντόνα εξακολουθεί να καλύπτει κάθε αθλητική δραστηριότητα, το μπάσκετ διεκδικεί πλέον τον δικό του χώρο. Και μάλιστα με ένα επενδυτικό σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες όχι μόνο στον ιταλικό Νότο, αλλά συνολικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Νάπολι Μπάσκετ παρουσίασε τα ανανεωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια για τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης αρένας, κόστους περίπου 300 εκατ. ευρώ, στην περιοχή Φουοριγκρότα. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 12.000 θεατών για τους αγώνες μπάσκετ, η οποία θα μπορεί να αυξηθεί στις 15.000 θέσεις για συναυλίες και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Underdog Global Partners (@underdogglobalpartners)



Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η Underdog Global Partners, ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος του Ματ Ριτσέτα, ο οποίος ελέγχει τον σύλλογο και έχει καταρτίσει ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η νέα εγκατάσταση σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην περιοχή του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου Μάριο Αρτζέντο και του Palapartenope, στην ίδια συνοικία όπου βρίσκεται το ποδοσφαιρικό στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Η επιλογή της τοποθεσίας ενισχύει την προοπτική δημιουργίας ενός ευρύτερου πόλου αθλητισμού και ψυχαγωγίας στη δυτική πλευρά της πόλης.

Τα σχέδια, που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Stantec και Legends Global, παραπέμπουν ευθέως στις μεγάλες αμερικανικές αρένες. Εξέδρες πολλαπλών επιπέδων, γιγαντοοθόνη τεσσάρων όψεων πάνω από το παρκέ, πολυτελείς χώροι φιλοξενίας και ειδικές ζώνες για θεατές υψηλών οικονομικών απαιτήσεων συνθέτουν την εικόνα ενός γηπέδου νέας γενιάς.

Ωστόσο, η φιλοδοξία των ιδιοκτητών δεν περιορίζεται στην κατασκευή μιας εντυπωσιακής μπασκετικής έδρας. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει προπονητήριο, διώροφο κέντρο εκγύμνασης, εγκαταστάσεις αθλητικής αναρρίχησης, περίπου 4.700 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων και εστίασης, λογοτεχνικό καφέ, χώρους κοινωνικών δράσεων και περισσότερες από 790 θέσεις στάθμευσης. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται δημόσια πλατεία, χώροι πρασίνου και πεζόδρομοι.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία είναι σαφής: το γήπεδο πρέπει να παράγει έσοδα 365 ημέρες τον χρόνο και όχι μόνο όταν η ομάδα αγωνίζεται εντός έδρας. Πρόκειται για το μοντέλο που κυριαρχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σταδιακά κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη.

Η διοίκηση της Νάπολι κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου στον δήμο της πόλης τον φάκελο μελέτης σκοπιμότητας του έργου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την εξασφάλιση των οριστικών αδειών και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2027, με στόχο τα εγκαίνια στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2029-30.

Το γήπεδο, πάντως, αποτελεί μόνο ένα μέρος της στρατηγικής του Ριτσέτα. Η Νάπολι βρίσκεται μεταξύ των συλλόγων που διεκδικούν τριετή wild card για συμμετοχή στην EuroLeague, εν αναμονή των αποφάσεων των μετόχων της ECA για τη διεύρυνση της διοργάνωσης. Στο ιδιοκτησιακό σχήμα έχει ενταχθεί ως επενδυτής και ο Τζος Χαρτ, φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς, προσδίδοντας ακόμη πιο έντονο αμερικανικό χαρακτήρα στο εγχείρημα.

Η χρονική συγκυρία έχει τη δική της σημασία. Το NBA ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή του να κινητοποιήσει χρηματοδότηση τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή και αναβάθμιση γηπέδων στην Ευρώπη, ενόψει της σχεδιαζόμενης νέας διοργάνωσης με τη FIBA το 2027. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια άμεση σύνδεση της επένδυσης στη Νάπολι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι εμφανές ότι οι αθλητικές υποδομές μετατρέπονται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για δεκαετίες, η μπασκετική γεωγραφία της Ιταλίας είχε ως βασικά σημεία αναφοράς το Μιλάνο και την Μπολόνια. Η Νάπολι φιλοδοξεί τώρα να δημιουργήσει έναν τρίτο μεγάλο πόλο, μεταφέροντας νοτιότερα το κέντρο βάρους του αθλήματος.

Σε μια πόλη που έμαθε να ονειρεύεται με μια μπάλα στα πόδια, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να την κάνουν να ονειρεύεται και με μια μπάλα στα χέρια.

Πηγή: in.gr