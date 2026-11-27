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Οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όχι μόνο δεν απέδωσαν καρπούς ως προς την επίτευξη μιας ουσιαστικής προσέγγισης, η οποία θα αποτελούσε τη βάση για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά ανέδειξαν τις αγεφύρωτες διαφορές και το χάσμα μεταξύ των λεγόμενων «Φειδωλών» χωρών και των 17 χωρών της Συνοχής.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά το τέλος του Συμβουλίου, ο οποίος, αφού επισήμανε πως «δεν καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνία», ανέδειξε το χάσμα που υπάρχει, δηλώνοντας πως «ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν περαιτέρω περικοπές», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «η πλειονότητα αντιτάχθηκε», ενώ ανέφερε πως «ορισμένα κράτη πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση ορισμένων περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδίως όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής».

Η στρατηγική του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μεταφέρει τις διαπραγματεύσεις, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ηγετών, σε επίπεδο διαδοχικών συσκέψεων, δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο ίδιος επέλεξε να οργανώσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε επτά διαφορετικές ομάδες χωρών, επιλέγοντας πρώτα τις ομάδες που συγκλίνουν και στη συνέχεια φέρνοντας μαζί ηγέτες από τις χώρες της Συνοχής με τους «Φειδωλούς».

Ορισμένα κράτη αποχώρησαν

Ενδεικτικό του «δύσκολου» κλίματος που είχε διαμορφωθεί στην ολομέλεια των ηγετών, με τους επικεφαλής των θεσμών, ήταν η αποχώρηση ορισμένων ηγετών από τις δεύτερες συζητήσεις των ομάδων στις οποίες συμμετείχαν, με τον κ. Κόστα να απαντά σε σχετική ερώτηση ότι «ορισμένα κράτη μέλη, που αποχώρησαν, ενδεχομένως να θεώρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητη μια δεύτερη συνάντηση στις μικρότερες ομάδες».

Η αποτίμηση, όπως επισημάνθηκε και από την ελληνική πλευρά των διαπραγματεύσεων, ανέδειξε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, επισημαίνοντας πως «δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία σύνοδο. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το Συμβούλιο ήταν σε εξέλιξη, έδωσε το στίγμα των σκληρών διαπραγματεύσεων με ανάρτησή του στο Χ, κάνοντας αναφορά στην έκθεση Ντράγκι και τονίζοντας ότι «αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας την έκθεση Ντράγκι και τις φιλόδοξες επιδιώξεις της».

Στην Έκθεση Ντράγκι αναφέρθηκε και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνουμε όλοι ότι η έκθεση Λέτα και η έκθεση Ντράγκι είναι εξαιρετικά κείμενα που αξίζουν σεβασμό. Μας εξηγούν ότι είναι αναγκαίο να επενδύσουμε περισσότερο και ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, καθώς υπάρχει έλλειμμα δημόσιων επενδύσεων». Όπως επισήμανε, ωστόσο, η περικοπή των 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής «αποτελεί στρατηγικό λάθος».

Οι κόκκινες γραμμές των χωρών της Συνοχής τέθηκαν ξεκάθαρα στις διαπραγματεύσεις και επικεντρώνονται στη μη αποδοχή μείωσης των πόρων του Ταμείου Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τον Γάλλο Πρόεδρο να επαναλαμβάνει πως «είναι στρατηγικό λάθος της Ευρώπης».

Προϋπολογισμός: Περικοπές ζητά η Γερμανία

Ανυποχώρητες αλλά και σκληρές εμφανίστηκαν οι λεγόμενες «Φειδωλές» χώρες, με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, να επισημαίνει, αναφορικά με τις περικοπές στον προϋπολογισμό, ότι είναι θέμα ισοσκελισμού των προϋπολογισμών, γιατί «η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών δεν είναι ιδιαίτερα καλή σε κανένα από τα κράτη-μέλη», αλλά και γιατί πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με δήλωσή του, «οι απαραίτητες διορθώσεις στις εισφορές των κρατών-μελών».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μετά από 15 ώρες διαπραγματεύσεων και ενώ η γεφύρωση των διαφορών για την επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 μοιάζει πιο δύσκολη από ό,τι φάνταζε το πρωί της Πέμπτης, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου μοιάζει με μονόδρομο, καθώς τόνισε ότι δεν υπάρχει «πολυτέλεια να αποτύχουμε», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται ομοφωνία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο κ. Κόστα θα συνεχίσει τις συζητήσεις σε διμερές επίπεδο με τους ηγέτες μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου, επιδιώκοντας την επαναπροσέγγιση των διαφορετικών θέσεων, με στόχο να υπάρξει σύγκλιση και να διαμορφωθεί μια ισορροπημένη πρόταση.

Αλλάζουν οι αξίες της ΕΕ;

Στον πυρήνα των διαφωνιών βρίσκονται οι μεταβαλλόμενες αντιλήψεις σχετικά με τις αξίες που θα πρέπει να καθοδηγούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ιστορικά, ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων της Ένωσης κατευθύνεται, για παράδειγμα, στη γεωργία, στηρίζοντας το εισόδημα των αγροτών και την παραγωγή τροφίμων.

Παρότι οι χώρες εξακολουθούν να θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο, έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις να διατεθούν περισσότερα χρήματα και για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την ανησυχία ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους εταίρους.

Επιπλέον, πολλοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες — έναν τομέα που παραδοσιακά δεν αποτελούσε αντικείμενο χρηματοδότησης από την Ένωση. Με τη Μόσχα να συνιστά απειλή και τις ΗΠΑ να αποσύρουν σταδιακά τη στήριξή τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που βρίσκονται πιο κοντά στα ρωσικά σύνορα, υποστηρίζουν ότι η άμυνα αποτελεί πλέον ζωτικό μέρος της αποστολής της ΕΕ.

«Μια Ευρώπη που επιδιώκει να είναι φθηνή μπορεί τελικά να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. «Η ασφάλεια έχει κόστος. Τόσο απλά».

Με βάση αυτή τη λογική, η χρηματοδότηση της Ουκρανίας έχει ενταχθεί στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ (49,2 δισ. δολαρίων) προς το Κίεβο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αυξάνονται, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Παρότι τα συγκεκριμένα χρήματα θα διατεθούν ξεχωριστά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οικονομικά ισχυρές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, υποστηρίζουν ότι τα κράτη που δεν συμμετέχουν στο δάνειο δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν ορισμένα από τα οφέλη που προσφέρει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

Οι χώρες που επιδιώκουν να εξαιρεθούν από τη χορήγηση του δανείου, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, δεν υποχώρησαν την Πέμπτη, επιμένοντας ότι τα δύο ζητήματα δεν θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θέμα δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους ηγέτες όταν ξεκίνησε η συνεδρίασή τους, ενώ το ίδιο το δάνειο δεν φαίνεται να κινδυνεύει.

Προς το παρόν, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε χαμηλότερο υπηρεσιακό επίπεδο, με την ελπίδα ότι θα βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις μέχρι την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου, Πέμπτη και Παρασκευή. Ήδη, αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες της συνόδου ενδέχεται να παραταθούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

«Όλοι θέλουμε να είμαστε στο σπίτι μας μέχρι τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο Μερτς.