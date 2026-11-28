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Διεθνές δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Αργεντινής για λήψη προσωρινών μέτρων προκειμένου να σταματήσουν εργασίες εξόρυξης πετρελαίου με βρετανική άδεια κοντά στα Νησιά Φόκλαντ.

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας, αποτελεί εμπόδιο στην πιο πρόσφατη προσπάθεια της Αργεντινής να αμφισβητήσει οικονομική δραστηριότητα γύρω από τη διαφιλονικούμενη περιοχή.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ και η Βρετανίδα γενική εισαγγελέας Έλι Ριβς καλωσόρισαν την απόφαση.

Το σχέδιο εξόρυξης πετρελαίου Sea Lion

Η Αργεντινή είχε ζητήσει από το δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου να διατάξει αναστολή του σχεδίου εξόρυξης πετρελαίου Sea Lion βόρεια των Φόκλαντ, που τελούν υπό τον έλεγχο της Βρετανίας αλλά διεκδικούνται από την Αργεντινή που τα αποκαλεί Μαλβίνες.

Το Μπουένος Άιρες επιδίωξε επίσης να εμποδίσει τη Βρετανία από το να δώσει νέες άδειες για την εκμετάλλευση θαλάσσιων πόρων γύρω από τα νησιά ενόσω συνεχίζονται οι διαδικασίες διαιτησίας.

Η Βρετανία υποστήριξε πως η αποδοχή τoυ αιτήματος θα εμπόδιζε τους κατοίκους των Νησιών Φόκλαντ (Falkland Islanders) να αναπτύξουν τους φυσικούς πόρους τους και θα είχε “καταστροφικές συνέπειες” για την οικονομία της περιοχής.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ και η Βρετανίδα γενική εισαγγελέας Έλι Ριβς καλωσόρισαν την απόφαση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις νομικές προσπάθειές της για να μπλοκάρει το βρετανικό πετρελαϊκό σχέδιο Sea Lion. Η απόφαση του Δικαστηρίου “δεν είναι η τελευταία λέξη” στο θέμα, ανέφερε ο πρόεδρος της Αργεντινής σε μια ανακοίνωση. “Δεν είναι παρά ένα προκαταρκτικό στάδιο που δεν προδικάζει (το τελικό αποτέλεσμα για) την ουσία της διαφοράς”, είπε.