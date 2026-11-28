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Μετά την αγωγή που κατέθεσε η Apple το καλοκαίρι, η OpenAI περνά στην αντεπίθεση καταθέτοντας ανταγωγή και κατηγορώντας την Apple για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Σύμφωνα με το Euronews, ο πάροχος του ChatGPT, η OpenAI, υποστήριξε ότι η Apple επιχειρούσε να υποκλέψει εμπορικά απόρρητα μέσω ενός πρώην εργαζομένου της, ενώ παράλληλα ασκούσε πιέσεις σε κοινούς προμηθευτές των δύο εταιρειών, προκειμένου να παρεμποδίσει την είσοδο της OpenAI στην αγορά των συνδεδεμένων συσκευών.

Η OpenAI κατέθεσε την Παρασκευή ανταγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Η Apple καταδίκασε την κατάθεση της ανταγωγής, χαρακτηρίζοντάς την «προφανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την ουσία» της δικής της αγωγής, την οποία είχε καταθέσει τον Ιούλιο κατά της OpenAI και δύο πρώην εργαζομένων της Apple.

Οι δικηγόροι της OpenAI απαντούν ότι η Apple επιδιώκει «να ανταγωνιστεί με αθέμιτο τρόπο, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο».

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται από το 2024, όταν το ChatGPT ενσωματώθηκε στα προϊόντα της Apple. Ωστόσο, πλέον αναμένεται να βρεθούν σε ανταγωνιστική θέση, καθώς η OpenAI αναπτύσσει την πρώτη της συνδεδεμένη συσκευή με τεχνητή νοημοσύνη, σε συνεργασία με τον Τζόνι Άιβ, τον γνωστό πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple.

Πιέσεις της Apple στους προμηθευτές

Σύμφωνα με την ανταγωγή της OpenAI, η Apple ασκεί πιέσεις σε προμηθευτές, προκειμένου να αποκαλύψουν τα έργα που έχουν αναλάβει για λογαριασμό της OpenAI, καθώς και τα ονόματα των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά.

«Οι προμηθευτές έχουν εκφράσει τον φόβο ότι θα χάσουν τη συνεργασία τους με την Apple και έχουν αναβάλει ή μεταθέσει προγραμματισμένες συναντήσεις με την OpenAI, προκειμένου να μην τις αντιληφθεί η Apple», αναφέρεται στην κατάθεση.

Η OpenAI δεν κατονομάζει κανέναν από τους προμηθευτές. Αναφέρει, ωστόσο, ότι μία εταιρεία μετέφερε την παραγωγή για λογαριασμό της OpenAI στη νυχτερινή βάρδια, ενώ μια άλλη ακύρωσε προγραμματισμένες εργασίες με την τεχνολογική εταιρεία, «εξαιτίας απειλών από την Apple».

Παράλληλα, πρώην εργαζόμενος της Apple, ο οποίος είχε εργαστεί στην OpenAI προτού επιστρέψει στην κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone, κατηγορείται ότι διέρρευσε σε ανώτερα στελέχη της Apple, τον Ιούλιο, «δεκάδες έγγραφα της OpenAI» σχετικά με ένα πρωτότυπο προϊόν, κατόπιν «αιτήματος της Apple».

Οι δικηγόροι της OpenAI αμφισβήτησαν επίσης την πρακτική της Apple να ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να συνδυάζουν επαγγελματικά και προσωπικά αρχεία στον προσωπικό τους λογαριασμό iCloud. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πρακτική αυτή δίνει στην Apple τη δυνατότητα να κατηγορεί εκ των υστέρων για κλοπή πληροφοριών όσους εργαζομένους αποχωρούν από την εταιρεία.

«Η υπόθεση αυτή αφορά εργαζομένους της OpenAI που έκλεψαν, απέκτησαν και χρησιμοποίησαν σκόπιμα απόρρητες και εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple σχετικά με τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει — και όχι την ακούσια διατήρηση πληροφοριών της Apple», δήλωσε εκπρόσωπος της Apple.

Η OpenAI δεσμεύτηκε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες τις οποίες η Apple χαρακτηρίζει εμπορικά απόρρητα, έπειτα από την προειδοποίηση του δικαστή ότι ενδέχεται να εκδώσει δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην εταιρεία να κάνει χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.