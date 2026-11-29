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Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν… μετριέται και δεν αποτυπώνεται στους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αντίθετα, το ζητούμενο, τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη το ζητούμενο είναι αν η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να μετατραπεί σε σταθερή αύξηση της παραγωγής, υψηλότερης ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

Oι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογική υστέρηση και οι διευρυνόμενες ανισότητες περιπλέκουν την εξίσωση και αναδεικνύουν την ανάγκη ενός διαφορετικού αναπτυξιακού σχεδίου.

Αυτή η μετάβαση θα βρεθεί στο επίκεντρο του 8ου OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2η Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr και το in.gr.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πάνελ με θέμα «χτίζοντας ένα νέο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο – Το πλαίσιο και τα κίνητρα» θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την τόνωση των επενδύσεων και την παραγωγική ανασυγκρότηση ενώ στη συζήτηση «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Μετασχηματισμός του Παραγωγικού Μοντέλου και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις», ο οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος θα παρουσιάσει την προσέγγισή του για την ανάπτυξη σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας.

Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Η πρόκληση γίνεται εντονότερη καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Λιάκος έχει υποστηρίξει στο προηγούμενο OT FORUM ότι η χώρα χρειάζεται εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία να διαπερνά όλα τα πεδία πολιτικής. Έχει επίσης επισημάνει ότι τα κεφάλαια από μόνα τους δεν αρκούν, εάν δεν συνοδεύονται από θεσμούς, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, κίνητρα για την οικονομική δραστηριότητα και κοινωνικό κράτος.

Το ερώτημα είναι πώς μεταφράζεται αυτή η στρατηγική σε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου: ποιες επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, πώς θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και πώς θα αντιμετωπιστούν οι ευρωπαϊκές προκλήσεις που συνδέονται με την ασφάλεια, την τεχνολογία και την κλιματική κρίση. Η βιωσιμότητα αφορά και την αντοχή της οικονομίας σε διαδοχικές ανατροπές.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να φωτίσει τις προϋποθέσεις αυτής της μετάβασης και να αναδείξει το βασικό διακύβευμα: πώς η Ελλάδα θα περάσει από την απορρόφηση πόρων σε ένα παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί διατηρήσιμη αξία και ανθεκτικότητα.