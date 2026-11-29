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Τα family offices αλλάζουν ρόλο στη διεθνή επενδυτική αγορά. Από φορείς διατήρησης οικογενειακού πλούτου, εξελίσσονται σε επενδυτές με παρουσία σε private equity, venture capital, ακίνητα, υποδομές, τεχνολογία και πιστώσεις. Ο μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας, η δυνατότητα να αντέχουν χαμηλότερη ρευστότητα και η απευθείας πρόσβαση σε εταιρείες και συναλλαγές διαμορφώνουν διαφορετικό τρόπο επιλογής επενδύσεων.

Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι τι χρειάζεται ώστε να προσελκύσει αυτά τα κεφάλαια και να τα κατευθύνει σε επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης. Το 8ο OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα διεξαχθεί την 1η και 2η Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο, αφιερώνει ειδική ενότητα στο πώς funds και family offices επιλέγουν επενδύσεις διεθνώς και τι αναζητούν στην ελληνική αγορά.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Αθανάσιος Αγγελακάκης, ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Global Group, η Μαριάνθη Κουκουβίνου, σύμβουλος ανάπτυξης και μέλος του ΔΣ της Deep Blue AI, ο Δημήτρης Μαγιάκος, managing partner της Lennertz & Co, και ο Alan Talib, ιδρυτής και CEO της NordGulf Alliance.

Η ετοιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου πριν δεσμευτεί κεφάλαιο είναι ένα από τα σημεία που αναδεικνύει ο κ. Αγγελακάκης μέσα από τη μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων που έχει αναπτύξει. Παράλληλα, η σύνδεση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης με πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες ανοίγει ένα ακόμη πεδίο για επενδυτές και οικογενειακά γραφεία.

Μαγνήτης κεφαλαίων

Στην Ελλάδα, εγχώρια επενδυτικά ταμεία διαχειρίζονται κεφάλαια 3,5 δισ. ευρώ και έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει ο ΟΤ. Το ζητούμενο είναι ποιες εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές, τι αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται για να στηρίξουν το σχέδιό τους και πώς η χρηματοδότηση θα μεταφραστεί σε ανάπτυξη, εξωστρέφεια και νέες δυνατότητες για την ελληνική οικονομία.

Το ενδιαφέρον συνδέεται με την προσπάθεια προσέλκυσης διαχειριστών κεφαλαίων. Το πλαίσιο κινήτρων αφορά private equity και hedge funds, ενώ προβλέπει ειδική φορολογική μεταχείριση για στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι το αμερικανικό hedge fund του Ίζι Ένγκλαντερ (με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 97 δισ. δολαρίων) ανακοίνωσε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2026 την εγκατάστασή του στην Αθήνα, ιδρύοντας ελληνική θυγατρική (Millennium Capital Management Greece Ι.Κ.Ε.) μετά από συνάντηση στελεχών του με την ελληνική κυβέρνηση.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση μετακίνησης διαχειριστών κεφαλαίων από το Σίτι του Λονδίνου προς την Αθήνα. Προηγήθηκε η μεταφορά της Rokos Capital Management του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος, ενώ ενδιαφέρον για παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα εξετάζουν και άλλα διεθνή funds, όπως η Verition Fund Management και η Capula. Η τάση αποδίδεται στα φορολογικά κίνητρα για εύπορους επενδυτές (non-dom) και στελέχη εναλλακτικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρ