Επιχειρηματικά Πάρκα: Νέες παρεμβάσεις για διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα και ενίσχυση των επενδύσεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τη λειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργό συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, ανέδειξε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευάγγελου Γιαννακούρα.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιομηχανική ανάπτυξη και στην οργανωμένη χωροθέτηση της παραγωγικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σχέδιο για ενίσχυση της βιομηχανίας και προσέλκυση επενδύσεων

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Πελοποννήσου και της ελληνικής μεταποίησης. Όπως σημείωσε, οι Βιομηχανικές Περιοχές αποτελούν οργανωμένες βιομηχανικές χωροθετήσεις με έντονο αναπτυξιακό και περιφερειακό αποτύπωμα, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή, την απασχόληση και την εξωστρέφεια της οικονομίας.

Οι αλλαγές στον νόμο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Τσαβδαρίδης υπενθύμισε ότι ο νόμος 4982/2022 αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων μετά από δεκαετίες.

Όπως ανέφερε, εισήγαγε ενιαίους κανόνες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αναβάθμιση των υποδομών.

Ανοιχτή η διαδικασία διαβούλευσης

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί μη συμμετοχής δήθεν κάποιων συγκεκριμένων φορέων από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που εξετάζει βελτιώσεις του νόμου, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων.

Όπως τόνισε, οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων, τα Επιμελητήρια και οι παραγωγικοί φορείς όπως ο ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. και ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ., όχι μόνο δεν αποκλείονται αλλά καλούνται να καταθέσουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Ενεργειακό κόστος και επενδυτικά κίνητρα

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ενώ παράλληλα εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου παρέχονται πρόσθετα επενδυτικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδοχέων, ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο

O Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του ν. 4982/2022 στοχεύει στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ φορέων ανάπτυξης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ασφάλεια δικαίου.

Τέλος, ο κ. Τσαβδαρίδης, επεσήμανε ότι: «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, που θα ενισχύει τη βιομηχανική παραγωγή, τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».