Ρωσία: Ουκρανική επιδρομή με drones κατά της Μόσχας

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθυνόμενα προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Authorities claim to have shot down 4 attack drones already. Domodedovo airport has been closed for around 90 minutes. pic.twitter.com/RtXKn1IlnE

Κατά τις πρώτες, ακόμη προκαταρτικές πληροφορίες, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών των drones, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ενημέρωσε από πλευράς της μέσω Telegram πως επέβαλε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου Ντομοντέντοβο, από τα μεγαλύτερα της Μόσχας, περί τις 02:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

The air defense forces of the Ministry of Defense in the urban district of Podolsk repelled an attack by four drones flying to Moscow. According preliminary data, there is no damage or casualties at the site of the fall of the debris. Emergency services are working at the scene

— ☦️Jacob🇷🇺Charite☦️ Иагов (@jaccocharite) May 4, 2025