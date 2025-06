ΗΠΑ: Γιατί οι ασφαλιστικές εμφανίζουν κέρδη παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι ασφαλιστές περιουσίας και ατυχημάτων των ΗΠΑ σχεδόν διπλασίασαν τα κέρδη τους από το 2023 έως πέρυσι, παρά το γ γονός ότι σημειώθηκανακραία καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας μεγάλες δαπάνες, σύμφωνα με έρευνα που αναδεικνύει την απόσβεση της πολυετούς αύξησης των τιμών των πελατών.

Έρευνα του οίκου αξιολόγησης AM Best σε εταιρείες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 97% των καλύψεων περιουσίας και ατυχημάτων στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους του κλάδου εκτινάχθηκαν σε 171 δισ. δολάρια πέρυσι, έναντι 92 δισ. δολαρίων το προηγούμενο έτος.

Οι τυφώνες, οι πυρκαγιές και άλλες καταστροφές προκάλεσαν ζημιές ύψους 320 δισ. δολαρίων σε όλο τον κόσμο το 2024, περίπου το ένα τρίτο περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο έτος. Μόνο στις ΗΠΑ σημειώθηκαν πέντε μεγάλοι τυφώνες καθώς και άλλες σοβαρές καταιγίδες.

Οι ασφαλιστές αντιστάθμισαν τις απώλειες

Ωστόσο, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ασφαλιστές υπεραντιστάθμισαν τις μεγαλύτερες απώλειες αυξάνοντας τα ασφάλιστρα. Η Helen Andersen, αναλύτρια έρευνας της AM Best, δήλωσε στους Financial Times ότι τα ισχυρά στοιχεία για τα κέρδη ήταν αποτέλεσμα «μιας επιθετικής ώθησης για σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά και την τιμολόγηση» από τους ασφαλιστές.

Σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα της S&P Global Market Intelligence σχετικά με τις αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες για την περιουσία και τα ατυχήματα, ο «συνδυασμένος δείκτης» του κλάδου – ένα μέτρο των κερδών που εξετάζει τις απαιτήσεις και το κόστος ως ποσοστό των ασφαλίστρων – ήταν ο καλύτερος από το 2013.

Ο συνδυασμένος δείκτης του κλάδου μειώθηκε στο 96,5% πέρυσι, από 101,6% το προηγούμενο έτος. Οτιδήποτε κάτω από το 100% αντιπροσωπεύει κέρδος ανάληψης κινδύνων.

Μεγαλύτερο κέρδος από το 2019

Σύμφωνα με την S&P, οι ασφαλιστές κατέγραψαν το πρώτο συνολικό κέρδος ανάληψης κινδύνου στην ασφάλιση κατοικίας από το 2019.

Αν και ο κλάδος τείνει να μειώνει το κόστος κάλυψης μετά από μια περίοδο αύξησης των τιμών, αρκετές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες των ΗΠΑ διαβεβαίωσαν τους μετόχους στις επικοινωνίες με τους επενδυτές για το πρώτο τρίμηνο ότι είναι απίθανο να εισέλθουν σε έναν επιθετικό κύκλο μείωσης των τιμών.

Ο Τομ Γουίλσον, διευθύνων σύμβουλος της Allstate, δήλωσε στους αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του Μαΐου ότι η εταιρεία βλέπει την ευκαιρία για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ. Πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις από τυχόν δασμούς των ΗΠΑ θα μπορούσαν να κρατήσουν τις τιμές καταναλωτή υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι υψηλότεροι δασμοί στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή στα υλικά κατασκευής σπιτιών, για παράδειγμα, θα αύξαναν το κόστος των απαιτήσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός που θα μεταφερόταν στις τιμές.

Ωστόσο, ορισμένοι καταναλωτές -ιδιαίτερα σε Πολιτείες που ιστορικά έχουν πληγεί λιγότερο από πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι τυφώνες- αμφισβήτησαν την αιτιολόγηση των αυξήσεων των τιμών που μερικές φορές ξεπέρασαν τον πληθωρισμό.

Τι λένε οι ασφαλισμένοι

Ο Daniel Biehl, ιδιοκτήτης σπιτιού στη Μινεσότα, δήλωσε στους Financial Times ότι ο ασφαλιστής του ήθελε να αυξήσει το κόστος του ετήσιου συμβολαίου του φέτος από 1.958 δολάρια σε 3.793 δολάρια.

Ψάχτηκε και βρήκε διαφορετικό ασφαλιστή, αλλά αναφέρει ότι ο μεσίτης του του είπε ότι πολλοί τοπικοί πελάτες κλήθηκαν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές κατά την ανανέωση, εν μέρει λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας και των υλικών.

«Ανησυχώ ότι ο νέος μου πάροχος θα ακολουθήσει το παράδειγμά του στο εγγύς μέλλον και η ασφάλιση θα πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος για τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό», δήλωσε και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι έχουν αυξανόμενα έξοδα, αλλά μια τόσο δραστική αύξηση της τάξεως του 1% φαίνεται εντελώς παράλογη».