Κινούμαι Ηλέκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων

Στους δικαιούχους 1.066 δικαιούχους του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ πιστώθηκε το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ

Ηλεκτροκίνηση 29.05.2026, 15:48
Σχολιάστε
Κινούμαι Ηλέκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ προχώρησε το υπουργείο υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, με την 15η απόφαση έγκρισης πίστωσης, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πιστώθηκε, στους λογαριασμούς 1.066 δικαιούχων του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ.

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Από τον Ιούνιο του 2024 έχουν δοθεί 48,8 εκατ. ευρώ

Από αυτά, το ποσό των 1.311.784,86 ευρώ αφορά 858 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 706.089,03 ευρώ αφορά 208 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, επιδοτούνται 1.120 ηλεκτρικά οχήματα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 48.809.263,60 ευρώ.

Το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι η βασική επιδότηση ορίζεται στα 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ φτάνει τα 4.500 ευρώ εφόσον συνδυάζεται με απόσυρση παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων δικαιούχων και η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων μικρότερης αξίας, ώστε η ηλεκτροκίνηση να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων.

Κεντρικά σημεία του νέου προγράμματος:

● 3.000 ευρώ βασική επιδότηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ή μισθώνει αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ αξίας έως 50.000 ευρώ (ΛΤΠΦ).

● +1.500 ευρώ με απόσυρση παλιού ρυπογόνου οχήματος.

● +400 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή.

● Επιπλέον μπόνους για:

– ΑμεΑ: +1.000 ευρώ.

– Νέους έως 29 ετών: +500 ευρώ.

– Τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες: +1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν επιδότηση 3.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ενώ στις περιπτώσεις που έχουν έδρα σε νησί, η επιδότηση αυξάνεται κατά +1.000 ευρώ. Υποστηρίζεται και η αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive) για αντιπροσωπείες.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

● Ηλεκτρικά δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L με επιδότηση από 700 έως 1.500 ευρώ.

● Ηλεκτρικά ποδήλατα με επιδότηση έως 500 ευρώ.

● Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές
‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη
ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη
Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γράψει το…κοντέρ 60%
Economy

Πότε θα γράψει το... κοντέρ 60% για το δημόσιο χρέος

Το 70% από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η μέση διάρκεια του χρέους φτάνει τα 18-19 έτη, σύμφωνα με το ΔΝΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Ηλεκτροκίνηση
Κινούμαι Ηλέκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων
Ηλεκτροκίνηση

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Στους δικαιούχους 1.066 δικαιούχους του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ πιστώθηκε το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ

Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Βιομηχανία: Έξι χώρες ζητούν από την ΕΕ προστασία από το κόστος των εκπομπών CO2
Κλιματική αλλαγή

Ελλάδα και πέντε χώρες ζητούν... «ανάσες» για τη βιομηχανία

Ελλάδα, Πολωνία, Τσεχία και άλλες χώρες ζητούν την έκδοση περισσότερων αδειών εκπομπών για τη βιομηχανία, λόγω των παγκόσμιων κρίσεων και των υψηλών τιμών της ενέργειας

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο
Κλιματική αλλαγή

Πρόωρο κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα

Φωτοβολταϊκά: Το άλμα τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε έκρηξη χρήσης στα οικιακά συστήματα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσει τη χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών

Τα νοικοκυριά σε Βρετανία και ΗΠΑ υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα φωτοβολταϊκά σε στέγες

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου οι ευρωαγορές

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

‘Εκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η εφάπαξ καταβολή των 150 ευρώ
Economy

Ποια είναι τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη

Ο τζίρος της αλυσίδας Κρητικός ανήλθε στα 836,3 εκατ. ευρώ το 2025, ωστόσο οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά στα 3 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν
World

ΗΠΑ: Εν αναμονή της τελικής απόφασης για το Ιράν

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing, στο +8,4% ο Μάιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing στο ΧΑ, στο +8,4% ο Μάιος

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε τροχιά προσέγγισης νέων υψηλών, τα οποία αναμένεται να δοκιμαστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώτσηρας: Επεκτείνουμε τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Κώτσηρας: Επέκταση κινήτρων για επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού

Στον ειδικό τρόπο φορολόγησης για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

SpaceX: Οι επενδυτές διαγκωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση ενόψει της αρχικής δημόσιας προσφοράς
World

Eπενδυτές κάνουν ουρές για πρόσβαση στην SpaceX

Καθαρά 14 δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν σε κεφάλαια με συμμετοχές στην SpaceX, ενώ οι πάροχοι ETF ετοιμάζουν ένα κύμα νέων προϊόντων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Νέα άνοδος με άλμα για την Dell
Wall Street

Νέα άνοδος για τη Wall Street, άλμα για την Dell

Πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης στην Wall Street αναδεικνύεται η Dell Technologies, με τη μετοχή να εκτοξεύεται σχεδόν κατά 37%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies