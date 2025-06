Πετρέλαιο: Η προσφορά προβλέπεται να ξεπεράσει τη ζήτηση φέτος παρά τον πόλεμο Ιράν – Ισραήλ

Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου θα ξεπεράσουν σημαντικά τη ζήτηση φέτος, όπως προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εγείρει φόβους για διαταραχές στην αγορά.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2025 στα 104,9 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα, ξεπερνώντας την προβλεπόμενη ζήτηση των 103,8 εκατομμυρίων βαρελιών/ημέρα και οδηγώντας σε αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου κατά τη διάρκεια του έτους, ανέφερε ο διακυβερνητικός συμβουλευτικός φορέας ενέργειας στην ετήσια έκθεσή του.

«Ελλείψει σημαντικής διαταραχής, οι αγορές πετρελαίου το 2025 φαίνονται καλά εφοδιασμένες», ανέφερε ο IEA.

Η αύξηση της προσφοράς αναμένεται να προέλθει τόσο από το καρτέλ του ΟΠΕΚ+, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία αντιστροφής μιας σειράς περικοπών παραγωγής, όσο και από παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ+, οι οποίοι θα προσθέσουν κατά μέσο όρο 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Ταυτόχρονα, η χαμηλή κατανάλωση στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα περιορίσει την παγκόσμια ζήτηση, η οποία προέβλεψε ότι θα αυξηθεί κατά 720.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, λιγότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη αύξησης των 740.000 βαρελιών την ημέρα.

Καθώς η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, η ποσότητα πετρελαίου που είναι αποθηκευμένο στον κόσμο έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από τον Φεβρουάριο και κατά 93 εκατομμύρια βαρέλια μόνο τον Μάιο, πρόσθεσε ο IEA. Ωστόσο, τα συνολικά αποθέματα παρέμειναν 90 εκατομμύρια βαρέλια χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Ο IEA προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θέτει σημαντικούς «γεωπολιτικούς κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο», αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε «καμία επίδραση στις ροές πετρελαίου του Ιράν κατά τη στιγμή της σύνταξης».

Το Ιράν ανέστειλε εν μέρει την παραγωγή στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν ήταν ακόμη σαφές εάν η παραγωγή είχε επηρεαστεί, ανέφερε.

