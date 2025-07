Όζι Όζμπορν: Ποια ήταν η καθαρή περιουσία του;

Ο Όζι Όζμπορν που πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025 ήταν Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα, του οποίου η καθαρή περιουσία ανερχόταν σε 220 εκατομμύρια δολάρια κατά τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Όζι Όζμπορν έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως ο frontman των Black Sabbath, ενός συγκροτήματος του οποίου ο σκοτεινός, βαρύς ήχος έθεσε τα θεμέλια για την εξέλιξη της metal. Κλασικά άλμπουμ όπως τα “Paranoid”, “Master of Reality” και “Vol. 4” εδραίωσαν την κληρονομιά τους και περιλάμβαναν επιτυχίες όπως τα “Iron Man” και “War Pigs”. Ωστόσο, τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών που αντιμετώπισε οδήγησαν στην απόλυσή του από το συγκρότημα το 1979.

Αντί να ξεθωριάσει, ο Όζμπορν ξεκίνησε μια αξιοσημείωτα επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, “Blizzard of Ozz”, περιελάμβανε τα “Crazy Train” και “Mr. Crowley”, και έγινε βασικό κομμάτι της metal. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Diary of a Madman”, “No More Tears” και “Ozzmosis”. Ο Όζι έγινε γνωστός για τις θεατρικές του εμφανίσεις, τις εξωφρενικές του φάρσες (συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου περιστατικού με το δάγκωμα της νυχτερίδας) και τις συνεργασίες του με κορυφαίους κιθαρίστες όπως ο Ράντι Ρόουντς και ο Ζακ Γουάιλντ.

Τη δεκαετία του 2000, ο Όζμπορν έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας χάρη στο ριάλιτι σόου του MTV “The Osbournes”, το οποίο παρουσίαζε την εκκεντρική οικογενειακή του ζωή. Ίδρυσε επίσης το Ozzfest, ένα περιοδεύον φεστιβάλ μέταλ που σύστησε στις νέες γενιές τη heavy metal. Παρά τις πολυάριθμες μάχες με την υγεία του και τη νόσο του Πάρκινσον, συνέχισε να ηχογραφεί και να παίζει καλά μέχρι τα 70 του.

Πρώτα χρόνια

Ο Τζον Μάικλ Όζμπορν γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1948 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Έχει τρεις μεγαλύτερες αδερφές και δύο μικρότερους αδερφούς. Απέκτησε το παρατσούκλι “Όζι” στο δημοτικό σχολείο. Στους Beatles και το τραγούδι τους “She Loves You” (1963) απέδωσε την απόφαση του να γίνει μουσικός. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών και εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, από εργάτης σε εργοτάξια και εκπαιδευόμενος υδραυλικός μέχρι μαθητευόμενος κατασκευαστής εργαλείων και ρυθμιστής κόρνας σε εργοστάσιο αυτοκινήτων.

Black Sabbath

Η μουσική καριέρα του Όζι Όζμπορν ξεκίνησε το 1967 όταν εντάχθηκε με τον μπασίστα Γκίζερ Μπάτλερ σε ένα βραχύβιο συγκρότημα που ονομαζόταν Rare Breed. Μετά τη διάλυση αυτού του συγκροτήματος, οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον κιθαρίστα Τόνι Ιόμι και τον ντράμερ Μπιλ Γουόρντ για να σχηματίσουν ένα νέο project, που αρχικά ονομαζόταν Polka Tulk Blues. Σύντομα μετονομάστηκαν σε Black Sabbath, εμπνευσμένοι από την ταινία τρόμου του 1963, και πρωτοστάτησαν σε έναν πιο σκοτεινό, βαρύτερο ήχο που βοήθησε στη διαμόρφωση του είδους της heavy metal.

Το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την Philips Records στα τέλη του 1969 και κυκλοφόρησε το πρώτο τους single, “Evil Woman”, τον Ιανουάριο του 1970. Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους ακολούθησε τον επόμενο μήνα. Αν και οι κριτικοί ήταν σε μεγάλο βαθμό απαξιωτικοί, το άλμπουμ σημείωσε εμπορική επιτυχία και έθεσε τις βάσεις για μια ιστορική πορεία. Οι Black Sabbath κυκλοφόρησαν μια σειρά από επιδραστικά άλμπουμ, όπως τα “Paranoid” (1970), “Master of Reality” (1971) και “Vol. 4” (1972). Παρά τις συνεχιζόμενες κακές κριτικές, κάθε άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και διεύρυνε την αφοσιωμένη βάση θαυμαστών του συγκροτήματος. Το “Sabbath Bloody Sabbath” (1973) υπήρξε καμπή, κερδίζοντας επαίνους από τον mainstream τύπο. Ακολούθησαν τα “Sabotage” (1975), “Technical Ecstasy” (1976) και “Never Say Die!” (1978).

Η παρουσία του Όζμπορν στους Black Sabbath έληξε τον Απρίλιο του 1979, όταν απολύθηκε λόγω κατάχρησης ουσιών και χαοτικής συμπεριφοράς. Αν και το «διαζύγιο» με το συγκρότημα ήταν επεισοδιακό, η δουλειά του με τους Black Sabbath έθεσε τα θεμέλια για το κίνημα της heavy metal και χάρισε σε αυτόν και το συγκρότημα μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame.

Σόλο Καριέρα

Μετά την απομάκρυνσή του από τους Black Sabbath, ο Όζμπορν γρήγορα επανεμφανίστηκε ως σόλο μουσικός. Με την υποστήριξη του μάνατζερ Ντον Άρντεν και μια νέα συμφωνία με την Jet Records, σχημάτισε το συγκρότημα Blizzard of Ozz στα τέλη του 1979. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Blizzard of Ozz” (1980), το οποίο περιλάμβανε εμβληματικά κομμάτια όπως τα “Crazy Train” και “Mr. Crowley”, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και σηματοδότησε την έναρξη μιας επιτυχημένης σόλο καριέρας.

Ακολούθησε το “Diary of a Madman” (1981) και το 1982 κυκλοφόρησε το “Speak of the Devil”, ένα ζωντανό άλμπουμ με διασκευές των Black Sabbath. Άλλες αξιοσημείωτες κυκλοφορίες περιλάμβαναν τα “Bark at the Moon” (1983), “The Ultimate Sin” (1986), “No Rest for the Wicked” (1988) και το πολυπλατινένιο “No More Tears” (1991), το οποίο περιελάμβανε την επιτυχία “Mama, I’m Coming Home”.

Ο Όζμπορν συνέχισε να ηχογραφεί μέχρι τη δεκαετία του 2000 με άλμπουμ όπως τα “Down to Earth” (2001), “Black Rain” (2007) και “Scream” (2010). Μετά από ένα δεκαετές διάλειμμα από το στούντιο, επέστρεψε με το “Ordinary Man” (2020), με συνεργασίες με τους Έλτον Τζον, Ποστ Μαλόουν και Τράβις Σκοτ. Ακολούθησε το “Patient Number 9” (2022), το οποίο του χάρισε το πρώτο του Grammy ως σόλο καλλιτέχνης.

Στις αρχές του 2023, ο Osbourne αποσύρθηκε επίσημα από τις περιοδείες μετά την ακύρωση του αναβληθέντος ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας του “No More Tours II”, επικαλούμενος επιπλοκές από πτώση το 2019 που προκάλεσε βλάβη στη σπονδυλική στήλη.

Παρά την αποχώρηση του, η επιρροή του παρέμεινε αμείωτη: Ο Όζμπορν πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλη την καριέρα του, κέρδισε αστέρια τόσο στο Hollywood Walk of Fame όσο και στο Birmingham Walk of Stars και εισήχθη στο UK Music Hall of Fame ως σόλο καλλιτέχνης και μέλος των Black Sabbath.

Ozzfest

Το 1996, ο Όζμπορν δημιούργησε το Ozzfest, ένα περιοδεύον μουσικό φεστιβάλ που παρουσίαζε θρυλικά και νέα metal συγκροτήματα, με πρώτη παράσταση στις 25 Οκτωβρίου 1996, στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Υπό τη συνδιοργάνωση της συζύγου του Σάρον Όσμπορν και του γιου του Τζακ, το Ozzfest έγινε θεσμός, προσελκύοντας πάνω από πέντε εκατομμύρια συμμετέχοντες και αποφέροντας έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων όλα αυτά τα χρόνια. Η περιοδεία έκανε επίσης τον Όσμπορν τον πρώτο καλλιτέχνη χέβι μέταλ που ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις ειδών μάρκετινγκ.

Reality TV

Ο Όζμπορν έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας τη δεκαετία του 2000 χάρη στην τηλεοπτική εκπομπή reality. Το “The Osbournes”, το οποίο προβλήθηκε στο MTV από το 2002 έως το 2005, προσέφερε μια χωρίς λογοκρισία ματιά στη χαοτική αλλά αξιαγάπητη ζωή στο σπίτι του Όζι, της Σάρον και των παιδιών τους. Η πρώτη σεζόν της εκπομπής έγινε η σειρά με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του MTV εκείνη την εποχή.

Αυτός και η Σάρον αργότερα παρουσίασαν το “Battle for Ozzfest” (2004), έναν διαγωνισμό reality που έδινε σε αναδυόμενα συγκροτήματα την ευκαιρία να εμφανιστούν στην περιοδεία. Από το 2016 έως το 2018, ο Όζι και ο γιος του Τζακ συμπρωταγωνίστησαν στη σειρά του History Channel “Ozzy & Jack’s World Detour”, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο εξερευνόντας ιστορικά μνημεία και προσωπικά ενδιαφέροντα περιέργειες.

Άλλες δουλειές

Εκτός από τη μουσική και την τηλεόραση, ο Όζμπορν διατήρησε ισχυρή παρουσία στην ποπ κουλτούρα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το αυτοβιογραφικό του βιβλίο του 2009, “I Am Ozzy”, έγινε μπεστ σέλερ και κέρδισε επαίνους για το χιούμορ και την ωμή ειλικρίνειά του. Εμφανίστηκε σε πολλές διαφημίσεις, όπως για brand μαργαρίνης και βιντεοπαιχνίδια. Ο Όζμπορν Υπήρξε επίσης χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι “Guitar Hero World Tour”. Το 2017, έγινε το πρόσωπο της διαδικτυακής μάρκας τυχερών παιχνιδιών Metal Casino, και το 2019, λάνσαρε ένα επώνυμο παιχνίδι κουλοχέρηδων ως μέρος της σειράς “Rocks” της NetEnt.

Προσωπική ζωή

Ο Όζι Όζμπορν γνώρισε την πρώτη του σύζυγο, Θέλμα Ράιλι, το 1971 σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέρμιγχαμ, όπου εργαζόταν ως δασκάλα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε εκείνη τη χρονιά και απέκτησε δύο παιδιά, την Τζέσικα και τον Λούις. Ο Όζι υιοθέτησε επίσης τον γιο της Θέλμα από μια προηγούμενη σχέση, τον Έλιοτ. Ωστόσο, ο γάμος του ήταν θυελλώδης λόγω της κατάχρησης ουσιών του και των απαιτήσεων της καριέρας του, και τελικά χώρισαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το 1979, μετά την απόλυσή του από τους Black Sabbath, ο Όζμπορν άρχισε να συνεργάζεται στενότερα με τη νέα του μάνατζερ, Σάρον Άρντεν, κόρη του μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας Ντον Άρντεν. Η επαγγελματική τους σχέση σύντομα έγινε ερωτική και οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 4 Ιουλίου 1982. Μαζί, απέκτησαν τρία παιδιά: την Έιμι, την Κέλι και τον Τζακ. Ενώ η Έιμι επέλεξε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο η Κέλι όσο και ο Τζακ έγιναν διάσημοι, λόγω των ριάλιτι στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η καθαρή περιουσία της Σάρον είναι επίσης 220 εκατομμύρια δολάρια, ενώ του Τζακ είναι 15 εκατομμύρια και της Κέλι 16 εκατομμύρια δολλάρια.

Ακίνητα

Το 2011, ο Όζι και η Σάρον πούλησαν ένα κτήμα 8 στρεμμάτων με μια έπαυλη περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων στο Χίντεν Χιλς της Καλιφόρνια, για 12,999 εκατομμύρια δολάρια, την οποία πούλησαν τον Μάρτιο 2013 για 11,5 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Απρίλιο του 2012, ο Όζι και η Σάρον πούλησαν μια παραθαλάσσια έπαυλη στο Μαλιμπού για λίγο λιγότερο από 8 εκατομμύρια δολάρια αν και αρχικά ζητούσαν 9,45 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2014, το ζευγάρι αγόρασε το πρώτο τους διαμέρισμα στο κτίριο Sierra Towers στο Λος Άντζελες για 4 εκατομμύρια δολάρια. Το 2021, αγόρασαν το διπλανό διαμέρισμα. Συνολικά, πλήρωσαν περίπου 6,3 εκατομμύρια δολάρια και για τα δύο. Δημοσίευσε το αρχικό προς πώληση το 2023 για 4,8 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2015, ο Όζι και η Σάρον πλήρωσαν 12 εκατομμύρια δολάρια για μια έπαυλη 1.070 τετραγωνικών μέτρων στη γειτονιά Hancock Park του Λος Άντζελες. Τον Ιούλιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, την Αγγλία, ο Ozzy και η Sharon έβγαλαν αυτό το σπίτι προς πώληση για 18 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1993, ο Ozzy και η Sharon πλήρωσαν ένα άγνωστο ποσό για την απόκτηση ενός ιστορικού κτήματος που ονομάζεται Welders House στο χωριό Jordans στο Buckinghamshire της Αγγλίας.

Τον Νοέμβριο του 1999, ο Όζι και η Σάρον πλήρωσαν 4 εκατομμύρια δολάρια για μια έπαυλη 930 τετραγωνικών μέτρων στο Beverly Hills, η οποία σύντομα θα γινόταν διάσημη ως η τοποθεσία γυρισμάτων της τηλεοπτικής εκπομπής. Η πρεμιέρα του “The Osbournes” έγινε τον Μάρτιο του 2002 και διήρκεσε μέχρι το 2005. Πούλησαν αυτό το σπίτι για 11,5 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2013, στην Κριστίνα Αγκιλέρα.