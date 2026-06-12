Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θέλουμε βαθύτερες και ισχυρότερες κεφαλαιαγορές, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη καινοτομία. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο ECOFIN για την Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Οπως είπε, θέλουμε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να χρηματοδοτούν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, και μια Ευρώπη που να μπορεί να χρηματοδοτεί το μέλλον της με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Κάθε βασικό κεφάλαιο του MISP (Πακέτο για την Ενοποίηση και την Εποπτεία των Αγορών) υπηρετεί ακριβώς έναν από αυτούς τους στόχους.

Οι διατάξεις που αφορούν τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και τις υποδομές της αγοράς, αποσκοπούν στη δημιουργία μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών με ενισχυμένη ρευστότητα.

Οι διατάξεις που αφορούν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα επενδυτικά κεφάλαια, αποσκοπούν στο να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να κατευθύνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο προς ευρωπαϊκές επενδυτικές ευκαιρίες.

Αντίστοιχα, οι διατάξεις που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική της ψηφιακής χρηματοδότησης θα αναπτυχθεί στη βάση συνεκτικών ευρωπαϊκών κανόνων. Τέλος, οι διατάξεις για την εποπτεία αποσκοπούν στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και της συνέπειας που απαιτούν οι ολοκληρωμένες αγορές.

Ενα σημαντικό εγχείρημα για την ΕΕ

«Χθες το βράδυ, όλοι μας συμμετείχαμε στο δείπνο του Eurogroup με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Και πιστεύω ότι δεν παραβιάζω κάποια εμπιστευτικότητα αν πω ότι, όταν τον ρωτήσαμε ποιο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα που μπορεί να παραδώσει η σημερινή γενιά Ευρωπαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής, απάντησε αμέσως: η Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Πιστεύω ότι έχει δίκιο.

Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο οικονομικό ευρωπαϊκό εγχείρημα που παραμένει ακόμη ανολοκλήρωτο.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, υπό τον καλό μου φίλο Σάιμον Χάρις. Πρέπει να στηρίξουμε την Ιρλανδική Προεδρία ώστε να φέρει εις πέρας αυτό το έργο.»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, επανέλαβε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή εποπτεία

«Πιστεύουμε ότι η βαθύτερη ενοποίηση των αγορών προϋποθέτει έναν αντίστοιχο βαθμό κεντρικής ευρωπαϊκής εποπτείας», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup για να προσθέσει ότι «οι φορείς της αγοράς με συστημική ή ευρεία διασυνοριακή παρουσία, θα πρέπει να εποπτεύονται μέσα από μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενοποιημένη κεφαλαιαγορά, όταν οι διασυνοριακές δραστηριότητες εποπτεύονται μέσα από 27 διαφορετικές εποπτικές οπτικές και πρακτικές.

Η ενίσχυση του ρόλου και των δυνατοτήτων της ESMA δεν αποτελεί, συνεπώς, ζήτημα θεσμικής προτίμησης. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας πιο ενοποιημένης, αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (CASPs), η Ελλάδα έχει διαχρονικά στηρίξει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, εάν τα κράτη-μέλη συγκλίνουν σε ένα μοντέλο άμεσης εποπτείας από την ESMA μόνο για τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, τότε τα σχετικά κριτήρια θα πρέπει να είναι φιλόδοξα και να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις.

Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο τους μεγαλύτερους παρόχους που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά, αλλά και επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς και εμφανίζουν υψηλό βαθμό διασύνδεσης με την αγορά, καθώς οι δραστηριότητές τους ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να αποκτήσουν συστημική σημασία.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε πλήρως τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές. Το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια ουσιαστική σχέση συνεργασίας μεταξύ της ESMA και των εθνικών αρμόδιων αρχών, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που διαθέτει κάθε πλευρά.

Ο κανόνας είναι απλός: η Ευρώπη πρέπει να ρυθμίζει ό,τι είναι ευρωπαϊκό και οι εθνικές αρχές να εποπτεύουν ό,τι είναι εθνικό.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μια τελευταία σκέψη.

Η Ευρώπη δεν δημιούργησε την Airbus συντονίζοντας 27 εθνικούς πρωταθλητές της αεροναυπηγικής. Δημιούργησε την Airbus οικοδομώντας από το μηδέν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εγχείρημα, ικανό να ανταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Ούτε δημιούργησε μια Νομισματική Ένωση αφήνοντας τη νομισματική πολιτική εξ’ολοκλήρου σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή οι θεσμοί πρέπει να αντιστοιχούν τόσο στο μέγεθος της αγοράς που υπηρετούν όσο και στο ύψος των φιλοδοξιών μας.

Η ίδια αρχή ισχύει και σήμερα.

Μια Ένωση Κεφαλαιαγορών χωρίς επαρκή ευρωπαϊκή εποπτεία είναι σαν μια Νομισματική Ένωση χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αν είμαστε πραγματικά σοβαροί ως προς τη δημιουργία βαθύτερων και ισχυρότερων κεφαλαιαγορών, περισσότερων επενδύσεων, μεγαλύτερης καινοτομίας και μιας Ευρώπης που μπορεί να χρηματοδοτεί το μέλλον της με τις δικές της δυνάμεις, τότε πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση και τη φιλοδοξία να οικοδομήσουμε τους θεσμούς που θα καταστήσουν αυτούς τους στόχους εφικτούς.»