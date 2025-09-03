Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα στο έργο για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Ηλεκτρισμός 03.09.2025, 21:44
Newsroom

Νέα βόμβα έσκασε… για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, με τις οποίες αμφισβητεί την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

«Έρευνα αρχίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου, όπως μεταδίδει το philenews.com.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα μού γνωστοποιήθηκε πως η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Ερωτηθείς ποιους αφορά είπε «δεν αναφέρεται σε ποιους. Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση – το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας – είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

Σχετικά με το αν θα αποδοθούν ευθύνες για το Βασιλικό, ο Πρόεδρος είπε ότι «μόλις σας προανέφερα ότι υπάρχει σε εξέλιξη και για εκείνο το έργο, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και φυσικά θα αναμένουμε και την έκθεση από την εταιρεία που έχει αναλάβει να μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με το έργο».

Ερωτηθείς αν οι δύο έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η μια για το καλώδιο και η άλλη για το Βασιλικό, φέρνουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε πως «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις, αλλά πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κανένας μα κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία».

Σχετικά, δε, με τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων».

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, νωρίτερα με δηλώσεις του κάλεσε, αναφερθείς στις δηλώσεις Κεραυνού, την κυπριακή πλευρά να πάρει ξεκάθαρη θέση για το έργο.

