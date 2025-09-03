Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόνισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης «GSI» χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να γίνει

Ηλεκτρισμός 03.09.2025, 18:50
Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»
Κείμενο Χρήστος Κολώνας

Μήνυμα προς την κυπριακή πλευρά έστειλε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, υπουργού Οικονομικών της Κύπρου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε δε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) ότι η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει όλες τις δεσμεύσεις που της αναλογούν και ούτε λίγο ούτε πολύ υπαινίχθηκε πώς στην παρούσα φάση το επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στον «αέρα»

«Αμφίσημο το μήνυμα της Κύπρου»

Ο Σταύρος Παπασταύρου με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ κι ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού υπογράμμισε ότι στέλνουν ένα «αμφίσημο μήνυμα» για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών και η αληθεια ειναι ότι οι δηλώσεις στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», είπε χαρακτηρσιτικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνέχισε:  «Δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Κύπρο που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της».

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της»

Σύμφωνα με τον υπουργό «η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου ενέκρινε στις 31 Ιουλίου τη χρηματοδότηση. Και τώρα έχουμε δηλώσεις που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση», συμπλήρωσε για να στείλει το μήνυμα της Αθήνας: «Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το έργο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε μάλιστα πώς «το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου πρόκειται να συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται αύριο 4 Σεπτεμβρίου». Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Σταύρος Παπασταύρου: «Είμαστε στην εποχή των διασυνδέσεων»

Επισήμανε δε, ότι «είμαστε στην εποχή των διασυνδέσεων. Κι εμείς στη χώρα μας φιλοδοξούμε να πετύχουν τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Κρήτη – βρίσκεται σε λειτουργία – με τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου».

Στον αέρα το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν τίθεται ζήτημα από την κυπριακή πλευρά για τις τουρκικές αντιδράσεις στο έργο. Απάντησε ότι «ο υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την οικονομική βιωσιμότητα του έργου». Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δύο μελέτες που επικαλείται ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου δεν έχουν έρθει σε γνώση της Αθήνας.

Κληθείς να απαντήσει αν μπορεί το έργο του ΑΔΜΗΕ να γίνει χωρίς τη συμμετοχή της Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου υπαινίχθηκε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση βρίσκεται στον αέρα…: «Η ηλεκτρική διασύνδεση περνάει και από την Κύπρο…», ήταν η απάντηση που έδωσε.

