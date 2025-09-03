Λισαβόνα: 15 νεκροί μετά από εκτροχιασμό του εμβληματικού τραμ Γκλόρια

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 18 τραυματίστηκαν, όταν το ιστορικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με τις πορτογαλικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχουν 15 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τον εκτροχιασμό του Τραμπ Glória, στη Λισαβόνα, που σημειώθηκε στις 6:05 μ.μ. αυτή την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, όταν το τρένο, που κατέβαινε από το σημείο São Pedro de Alcântara προς Restauradores, βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε ένα κτίριο στη Rua da Glória», γράφει η πορτογαλική ιστοσελίδα Diaro de Noticias.

Πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος έδειξαν το Τραμ, το οποίο μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια πλαγιά της πορτογαλικής πρωτεύουσας, σχεδόν κατεστραμμένο και τους διασώστες να βγάζουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, δεν γνωρίζουμε για θανάτους, αλλά μόλις τώρα φτάνουμε στον τόπο του ατυχήματος», δήλωσε αρχικά ο Πάουλο Σούζα, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Λισαβόνας.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν αναφορές για 18 τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι 13, εκ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίσθηκαν ελαφρά.

#MUNDO Al menos 15 personas murieron y 18 se encuentran heridas tras el descarrilamiento del Elevador da Glória, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, capital de Portugal. El servicio de urgencias médicas indicó que todas las víctimas han sido… pic.twitter.com/jwFTyh3PsP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

El funicular Elevador da Glória, uno de los símbolos de Lisboa, descarriló dejando al menos 20 víctimas según los primeros reportes. El funicular circula sobre rieles y normalmente dispone de dos cabinas enlazadas por un cable de acero sobre una vía de ferrocarril. #elavance pic.twitter.com/BcFjcbIOFz — El Avance Media (@elavancemedia) September 3, 2025

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Πορτογάλου Προέδρου

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για το ατύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα με το Τραμ της Glória στη Λισαβόνα, ιδίως για τους θανάτους και τους σοβαρά τραυματίες, καθώς και για τους ελαφρώς τραυματίες», και εξέφρασε «τη λύπη και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Πηγή In.gr