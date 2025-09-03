Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Νέα υπόθεση με στοιχηματικές και 200 συμμετέχοντες

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω 10 συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων - Και διευθυντές υπουργείων στους 200

Economy 03.09.2025, 18:45
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Νέα υπόθεση με στοιχηματικές και 200 συμμετέχοντες
Newsroom

Διακόσια άτομα τα οποία υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων μεγάλα χρηματικά ποσά βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς  με συγκεκριμένες μεθόδους κατάφερναν επί της ουσίας να περνούν κάτω από το ραντάρ του νόμου νομιμοποιώντας επί της ουσίας χιλιάδες ευρώ, χρηματικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ποσό που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της , επίτιμο αντεισαγγελέα  του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.

Με βάση τις υπόνοιες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες κλείνοντας δρόμο της νομιμοποίησης χρημάτων που ελέγχεται η νομιμότητα της κτήσης τους.

Η Αρχή μόλις εντόπισε τα 200 αυτά πρόσωπα που με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου κατάφερναν να ξεφεύγουν από το δίχτυ του ελέγχου  ξεκίνησε να σκιαγραφεί το οικονομικό προφίλ ενός εκάστου συγκρίνοντας τις φορολογικές  δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.

Ακολούθησε η διενέργεια ενδελεχούς, μεθοδικής και πολύμηνης  έρευνας από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Αρχής  που κατάφερε τελικά όχι μόνο να «φωτίσει» τις άγνωστες πτυχές της υπόθεσης , αλλά κα να κλείσει  μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα  που φέρεται να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο  ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.

Συγκεκριμένα, με βάση πληροφορίες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω  δέκα περίπου συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων. Στους πράκτορες-εισπράκτορες  τα χρήματα κατατίθεντο από τους παίκτες σε μετρητά και ήταν απροσδιόριστης προέλευσης.

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης  αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στην συνέχεια μεταφέρονταν  σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και  ντύνονταν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Τα βήματα που έδειξαν το ξέπλυμα

Συγκεκριμένα, οι πελάτες – παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία  των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό  που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Πηγή: in.gr 

