Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Η τελετή παράδοσης-παραλαβής

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Για την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά τη μείωση φόρων μίλησε ο νέος υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημητρης Μαρκόπουλος κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής απο τον απερχόμενο υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα.

Ο κ. Κώτσηρας, που μετακινείται και αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών -αντικαθιστώντας τον Κώστα Κυρανάκη- υπογράμμισε τις προσπάθειες για την ακόμα μεγαλύτερη ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και όπως είπε «βασική μας στόχευση ήταν και παραμένει -και θα συνεχίσει- η μείωση φορολογικών βαρών και επιβαρύνσεων.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος που ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εργάστηκα προκειμένου να συμβάλω και εγώ στην κοινή μεγάλη προσπάθεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερρακάκη και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα, να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, να έρθουμε κοντά με την κοινωνία και την αγορά.

Νομίζω, πρόσθεσε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και υπό την εξαιρετική πορεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερρακάκη και Προέδρου του Eurogroup να έχει το καλύτερο δυνατό οικονομικό περιβάλλον πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει πολιτικές για το μέλλον, με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο νέος υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος , τόνισε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει στόφα πολυνίκη, στόφα αγωνιστή» για να προσθέσει χαρακτηριστικά : Γνωρίζουμε τον τρόπο να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό. Ο αγώνας μας είναι να επικοινωνήσουμε στον πολίτη αυτή την προσπάθεια και τα αποτελέσματά της, να ενισχύσουμε τα λαϊκά στρώματα περαιτέρω τους επόμενους μήνες, να ανοίξουμε κι άλλο μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο στους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να συνομιλήσουμε με τα νοικοκυριά, να συνεργαστούμε με πνεύμα ομαδικό με την ηγεσία της ΑΑΔΕ, να μην θέσουμε επ’ ουδενί σε νέους κινδύνους τη δημοσιονομική ευστάθεια.