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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές ο έλεγχος

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι πωλητές διατηρούν σταθερά το πάνω χέρι και οδηγούν την αγορά σε διορθωτική τροχιά

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.06.2026, 13:59
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές ο έλεγχος
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Σε κλίμα αυξημένης μεταβλητότητας εξελίσσεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν σταθερά το πάνω χέρι και να οδηγούν την αγορά σε διορθωτική τροχιά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,60% στις 2.360,17 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 88,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 11 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,66% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.989,03 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,98% στις 2.698,04 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,60% στις 2.360,17 μονάδες

Έντονη μεταβλητότητα

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, καθώς και οι τίτλοι της Metlen και της Aegean, οι οποίοι καταγράφουν τις σημαντικότερες απώλειες μεταξύ των blue chips. Αντίβαρο στις ρευστοποιήσεις επιχειρούν να προσφέρουν η Allwyn και η Helleniq Energy, οι οποίες κινούνται ανοδικά, περιορίζοντας εν μέρει τις πιέσεις στον γενικό δείκτη.

Προς το παρόν, ο Γενικός Δείκτης δείχνει να δίνει μάχη για τη διατήρηση της ζώνης των 2.360 μονάδων, σε μια συνεδρίαση όπου το αρνητικό κλίμα από το εξωτερικό λειτουργεί επιβαρυντικά για το επενδυτικό συναίσθημα. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά, με τον γερμανικό DAX να καταγράφει απώλειες που προσεγγίζουν το 1%, εξέλιξη που επηρεάζει αρνητικά και την εγχώρια αγορά.

Ωστόσο, παρά τη σημερινή διόρθωση, οι επενδυτές δεν παραβλέπουν τη συνολικά ισχυρή εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20 Μαΐου μέχρι σήμερα η αγορά έχει καταγράψει μόλις μία πτωτική συνεδρίαση, στις 28 Μαΐου, με τη σκυτάλη των πρωταγωνιστών να αλλάζει καθημερινά μεταξύ κλάδων και μετοχών, στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της ανοδικής δυναμικής της αγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank και Optima σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Aktor, Metlen, ΔΕΗ και Aegean. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Εθνική, Eurobank, Coca Cola, ΔΑΑ, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Cenergy, Motor Oil, Τιτάν και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Allwyn σημειώνει κέρδη 2,28%, με τις Σαράντης και Helleniq Energy να σημειώνουν κέρδη 1,55% και 1,36%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Κύπρου.

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