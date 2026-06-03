Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες – Ανοδος σε πετρέλαιο και ομόλογα

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Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς οι νέες πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,19% στις 624 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,02% στις 10.375 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,70% στις 24.948 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,32% στις 8.182 μονάδες.

Τίτλοι

Σε επίπεδο μετοχών, πιέσεις δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες Air France-KLM και Lufthansa, καθώς η άνοδος των τιμών των καυσίμων αυξάνει το λειτουργικό τους κόστος.

Στον αντίποδα, η Inditex, μητρική της αλυσίδας μόδας Zara, καταγράφει άνοδο μετά τις θετικές εκτιμήσεις της διοίκησης για την πορεία των πωλήσεων κατά την έναρξη της θερινής περιόδου.

Οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες είτε αποκρούστηκαν είτε δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα σε εγκατάσταση επικοινωνιών νότια του νησιού Κεσμ.

Πετρέλαιο

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ώθησαν υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα καθυστερούσε τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη περισσότερο από τρεις μήνες, καθώς και την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κομβικού διαδρόμου για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 1,7%, φθάνοντας στα 97,67 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας τους φόβους για περιορισμό της προσφοράς και παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή.

Ομόλογα

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις μετοχικές αγορές. Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα άνω του 50% η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026, προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των ενεργειακών τιμών.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,654%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς τίτλου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3%, υψηλότερα κατά 2,5 μονάδες βάσης. Αντίστοιχη άνοδος καταγράφηκε και στις αποδόσεις ομολόγων της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.