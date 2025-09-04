Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι πωλητές

Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ των βραχυπρόθεσμων κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, μετά και τη χθεσινή άνοδο, αλλά και το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον με τα μέτωπα των ΗΠΑ και της Γαλλίας να παραμένουν ανοιχτά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,28% στις 2.026,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 24,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,28% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.099,34 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,81% στις 2.198,34 μονάδες.

Ανοιχτά τα μέτωπα αβεβαιότητας

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται αυτές τις ημέρες από ορισμένες εισηγμένες, όπως ΟΠΑΠ, Ideal και Quest, έχουν δώσει αφορμές για διαφοροποιήσεις στην αγορά, εντούτοις το κλίμα παραμένει εύθραυστο και η επιλεκτικότητα εμφανής. Παρά τη χθεσινή άνοδο, ο «ορίζοντας» πολλών κινήσεων είναι πολύ περιορισμένος, δεδομένου ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις που θα επηρεάσουν τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου.

Πράγματι, η Ευρώπη δεν θα γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με τη Γαλλία, καθώς η ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση Μπαϊρού αναμένεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, όπως εξήγησε και η UBS η αβεβαιότητα θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς εάν καταρρεύσει η κυβέρνηση θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη χώρα.

Την ίδια ώρα, οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου και η νομική τους ισχύ έχουν συγκλονίσει τις αγορές τα τελευταία 24ωρα, καθώς ενδεχομένως να θέσει νέες δημοσιονομικές προκλήσεις για την αμερικανική διοίκηση. Οι ανησυχίες αποτυπώθηκαν στην πορεία των ομολόγων αυτές τις ημέρες, αν και σήμερα υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση.

Σε αυτό το κλίμα φυσικά το ΧΑ προσπαθεί να μην χάσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει καλά. Χωρίς φυσικά να λείπουν οι επιμέρους πιέσεις, με αρκετούς τίτλους του να έχουν καταγράψει ήδη μια καλή διόρθωση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Κύπρου χάνει 2,90%, με τις ΕΥΔΑΠ, Εθνική, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και Optima Bank να κινούνται με απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha bank, Cenergy, Aegean, Τιτάν, ΔΑΑ, Βιοχάλκο και Eurobank.

Στον αντίποδα, η Jumbo κερδίζει 1,54%, με τις Helleniq Energy, Coca Cola, Σαράντη, ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Motor Oil, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, ΟΤΕ και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά.