EBRD: Αποεπενδύει από την Τράπεζα Κύπρου – Διέθεσε το 5,05% μέσω placement

Την πλήρη έξοδο της από το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ολοκλήρωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), διαθέτοντας το σύνολο του ποσοστού της που ανερχόταν σε 5,05% στην τιμή 7,20 ευρώ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω placement, με το βιβλίο προσφορών να καλύπτεται από διεθνή επενδυτικά funds, αλλά και Έλληνες επενδυτές. Η συναλλαγή θεωρείται επιτυχής και ενισχύει την ευελιξία και τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας Κύπρου.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της EBRD, η οποία έχει στρατηγικά επαναξιολογήσει την παρουσία της στον τραπεζικό κλάδο της ευρύτερης περιοχής. Η αποεπένδυση από την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες τοποθετήσεις.

Πάνω από τους στόχους οι επιδόσεις – Στο 70% η διανομή κερδών

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η διοίκηση της τράπεζας, ενημερώνοντας αρχές Αυγούστου τους αναλυτές, είχε προχωρήσει σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων της για το 2025, στον απόηχο ισχυρών επιδόσεων κατά το β’ τρίμηνο του έτους. Ο CEO της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, είχε κάνει λόγο για σαφείς ενδείξεις υπεραπόδοσης σε σχέση με το επιχειρησιακό πλάνο, που επιτρέπουν την αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών στο 70%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο της μερισματικής πολιτικής του ομίλου.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 87 εκατ. ευρώ στους μετόχους, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της καθαρής κερδοφορίας του α’ εξαμήνου. Η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου.

Στόχος εξαγορές σε bancassurance και fintech

Σημαντική παραμένει η συμβολή των προμηθειών, με τα καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες δραστηριότητες να καλύπτουν σχεδόν πλήρως το λειτουργικό κόστος. Η διοίκηση στοχεύει σε ετήσια αύξηση 4%, ενισχυόμενη από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Ο CEO της τράπεζας επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε αναζήτηση ευκαιριών εξαγορών σε τομείς όπως το asset management, η τραπεζοασφάλιση (bancassurance) και οι τεχνολογίες fintech.