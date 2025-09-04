Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα εν μέσω αβεβαιότητας για τους δασμούς Τραμπ

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές παγκοσμίως παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,10%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,03% στις 9.180 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,21% στις 23.645 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,27% στις 7.698 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής υποχωρούν κατά 1,3%, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές – που είχαν δεχθεί πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες λόγω αυξημένης αποστροφής κινδύνου – ενισχύονται κατά 0,3%.

Οι επενδυτές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στην εξέλιξη της νομικής μάχης για τους δασμούς Τραμπ, μετά την απόφαση εφετείου των ΗΠΑ που έκρινε την πλειοψηφία τους παράνομους. Την Τετάρτη το βράδυ, 3 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τραμπ κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης της έφεσής του, με στόχο την ανατροπή της προηγούμενης απόφασης.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το NBC News, η νομική ομάδα του Τραμπ ζητά το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση σύντομα μετά. Το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης αναμένεται να έχει άμεσες συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές.

Την ίδια ώρα, οι αγορές περιμένουν κρίσιμα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Σήμερα, Πέμπτη, ανακοινώνονται τα στοιχεία της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones εκτιμούν ότι προστέθηκαν 75.000 νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις 104.000 θέσεις του Ιουλίου.