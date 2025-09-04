ΗΠΑ: Κάτω από τις προσδοκίες οι νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Αβεβαιότητα στην αγορά

Οι προσλήψεις σε εταιρείες των ΗΠΑ κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις τον Αύγουστο, σύμφωνα με άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν ασθενέστερη ζήτηση για εργαζόμενους.

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 54.000, περίπου το μισό του ρυθμού σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για αύξηση των προσλήψεων κατά 68.000.

Η έκθεση επιβεβαιώνει πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η αγορά εργασίας σταδιακά «ψύχεται», καθώς προσφέρονται λιγότερες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες μισθολογικές αυξήσεις. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και οι άνεργοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν νέα δουλειά.

Αβεβαιότητα

«Η χρονιά ξεκίνησε με ισχυρή αύξηση της απασχόλησης, αλλά αυτή η δυναμική έχει ανασταλεί από την αβεβαιότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Νέλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP.

Η έκθεση της κυβέρνησης για την απασχόληση τον Αύγουστο, η οποία αναμένεται την Παρασκευή, θα παρακολουθείται στενά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τους επενδυτές, καθώς η προηγούμενη δημοσίευση έδειξε ότι η απασχόληση ήταν σημαντικά ασθενέστερη τους τελευταίους μήνες από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση των μισθών κατά 75.000 τον μήνα και ελαφρώς υψηλότερη ανεργία.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση πολιτικής τους αργότερα αυτόν τον μήνα, εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω εξασθένηση της αγοράς εργασίας. Οι traders διατήρησαν αυτά τα στοιχήματα μετά τα στοιχεία της ADP, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών και τα ομόλογα του Δημοσίου διατήρησαν τα κέρδη τους.

Η έκθεση της ADP, η οποία δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακής Οικονομίας του Στάνφορντ, έδειξε ότι η αύξηση των μισθών δεν άλλαξε σημαντικά.

Οι εργαζόμενοι που άλλαξαν εργασία είδαν αύξηση στις αποδοχές τους κατά 7,1%, ενώ όσοι παρέμειναν στις θέσεις τους είδαν άνοδο 4,4%. Η ADP βασίζει τα ευρήματά της σε στοιχεία μισθοδοσίας που καλύπτουν περισσότερους από 25 εκατομμύρια υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας προήλθε από την αναψυχή και τη φιλοξενία, ενώ οι κατασκευές και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες πρόσθεσαν επίσης προσωπικό. Το εμπόριο, η εκπαίδευση και η υγεία, καθώς και η μεταποίηση, μείωσαν θέσεις εργασίας. Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και σε όλες τις περιοχές των ΗΠΑ αύξησαν την απασχόληση.

Ενώ η ADP δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία στο κοινό, τα δεδομένα της παρακολουθούνται στενά από την Fed για την παρακολούθηση των εβδομαδιαίων αλλαγών στην απασχόληση. Σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα, ο διοικητής της Fed, Christopher Waller, δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ADP τις εβδομάδες μετά την περίοδο αναφοράς για την έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου έδειξαν «συνεχιζόμενη επιδείνωση».

Μια ξεχωριστή έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη έδειξε ότι τα σχέδια προσλήψεων μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο για οποιονδήποτε Αύγουστο που έχουν καταγραφεί στοιχεία και οι προβλεπόμενες περικοπές θέσεων εργασίας αυξήθηκαν , σύμφωνα με την εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas.